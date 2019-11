Napoli come Roma quasi | nella capitale 8mila alberi a rischio caduta

Napoli - ecco perchè la rivoluzione non si deve fare : il cambio di allenatore come ultima mossa della disperazione : La stagione del Napoli non svolta, anzi. E’ un momento difficile per il club azzurro, sicuramente uno dei peggiori degli ultimi anni e la crisi si è accentuata dopo il mancato successo nel match davanti al pubblico amico contro il Genoa. Stagione dai due volti per la squadra di Carlo Ancelotti, bene in Champions League con la qualificazione agli ottavi di finale sempre più vicina, male invece in campionato. Il caos è iniziato però ...

Napoli - Ancelotti tenta l'ultima svolta : ecco come cambierà per risalire : I cocci da rimettere insieme rapidamente, duro il compito di Ancelotti, i cui margini di errore, dopo l'ultima serie di risultati negativi (3 punti nelle ultime 4 partite) si sono di colpo...

Gazzetta : il Napoli non esce dal tunnel. Fischi e insulti - come non si udivano da tempo : Il Napoli non esce dal tunnel Titola così la Gazzetta dello sport il commento a caldo sulla prestazione del Napoli reduce da un pareggio a reti inviolate contro il Genoa. La formazione di Ancelotti non è riuscita a dimostrare quello che ci si aspettava, ma continua a deludere Fischi e insulti, come non si udivano da tempo. Che tristezza, mentre la classifica diventa ancora più pesante. Carlo Ancelotti esce a testa bassa e la squadra riunita a ...

Conferenza stampa Sarri : “De Ligt e CR7? Ecco come stanno. Il Napoli… “ : Conferenza stampa Sarri – Vigilia importante per Maurizio Sarri e la sua Juventus. Domani sera, Domenica 10 Novembre andrà in scena il big match Juventus-Milan. I rossoneri di Pioli arriveranno all’Allianz Stadium reduci da una prima parte di stagione disastrosa. Partita da non sottovalutare per la Juventus, che dovrà vincere per mantenere la testa della classifica di Serie A. In Conferenza stampa Sarri chiarirà la situazione ...

Napoli - giocatori ammutinati come l’equipaggio del Bounty : la folle rivolta dei partenopei - rapporti logorati : Un post-partita in cui Ancelotti non si è presentato ai microfoni. Nessuna spiegazione. Così come Llorente, che avrebbe dovuto parlare e invece niente. L’unico a concedersi ai microfoni è stato Insigne, il capitano azzurro. Il Napoli avrebbe dovuto andare in ritiro, ma ognuno è tornato a casa per conto suo. Senza permesso. E’ questo a fare notizia. Il pullman è partito vuoto. Non basta un pari interno contro il Salisburgo a ...

Diciotto tiri in porta in un tempo - mai nessuna italiana in Champions come il Napoli : Diciotto tiri in porta in un tempo, il primo. Contro il Salisburgo il Napoli fa segnare un piccolo record: mai nessuna squadra italiana in Champions League aveva accumulato così tante conclusioni in una frazione di gioco. Lo segnala Opta, che raccoglie questo tipo di statistiche dalla stagione 2003/04. L'articolo Diciotto tiri in porta in un tempo, mai nessuna italiana in Champions come il Napoli sembra essere il primo su ilNapolista.

Napoli-Salisburgo 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Lozano come Joker [FOTO] : Napoli-Salisburgo, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match importante valido per la fase a gironi di Champions League, sono scese in capo Napoli e Salisburgo, ancora tutto aperto per la qualificazione. La squadra di Carlo Ancelotti ha confermato qualche difficoltà, in particolar modo problemi in difesa con un’altra ingenuità di Koulibaly, prestazione importante per Lozano, il messicano ha realizzato un gol bellissimo ...

Napoli-Salisburgo oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. Programma - streaming - probabili formazioni : oggi, alle ore 21.00, il Napoli di Carlo Ancelotti scenderà sul rettangolo verde del San Paolo per affrontare il Salisburgo nel quarto incontro del Gruppo E di Champions League 2019-2020. I partenopei, in testa al raggruppamento con 7 punti (uno un più del Liverpool campione d’Europa), vorranno replicare il successo in terra d’Austria (3-2) e quindi porre un altro mattoncino importante in vista della qualificazione agli ottavi di ...

Non è tutto nero come sembra - se quella del Napoli fosse una febbre di crescenza? : Non ho fatto indagini statistiche. Ma, a naso, credo che (fatta eccezione per la Roma post 2001) molto raramente nella storia del campionato italiano una squadra sia stata tanto a lungo ai vertici senza vincere uno scudetto come accaduto al Napoli negli ultimi sei o sette anni. Una squadra che, caso unico, per ben due volte ha vinto l’inutile titolo d’inverno senza poi agguantare lo scudetto. Sempre vicini al successo, insomma, senza ...

Come cambia il linguaggio della Gazzetta per la moviola della Juve e del Napoli : Alla fine l’editore è sempre l’editore. Con il Torino danneggiato, non puoi consentirti di dare 6,5 all’arbitro e sostenere – unico giornale in Italia – che quello di Kjaer su Llorente non fosse rigore. Stavolta c’è Cairo che legge. E così la Gazzetta si fa prudente. Non fa una crociata, anche perché di fatto Cairo sta con gli Agnelli. In cuor suo, forse non gli interessa nemmeno più di tanto, c’è ...

Napoli - gli arbitri possono cadere nella trappola del protagonismo e Giacomelli… : Napoli arbitri GIACOMELLI –Sabatini: La scena di Giacomelli che non va a verificare l’azione di Llorente al VAR è surreale, anche perché se c’era fallo dello spagnolo doveva fischiare la punizione per l’Atalanta NM LIVE – Fulvio Collovati, Sandro Sabatini, Francesca Benvenuti ed Antonio Petrazzuolo sono intervenuti su “NapoliMagazine.Com” per paralre dell’episodio legato al rigore non concesso da ...

Serie A - Rizzoli ferma Giacomelli : Roma-Napoli è affidata a Rocchi : Sarà Daniele Doveri ad arbitrare il derby Torino-Juventus in programma domani sera nel capoluogo piemontese. Gianluca Rocchi dirigerà invece l'altro anticipo dell'11esima...

Napoli obbligato a vincere. 18 punti dopo dieci giornate - come nel 2014-15 - finì quinto : Il Napoli dopo dieci giornate ha gli stessi punti che aveva nel 2015, arrivò quinto al secondo anno di Benitez. E’ questo l’allarme che lancia il quotidiano torinese Tuttosport parlando di un Napoli che non può più sbagliare nulla. “Il modo migliore per buttare giù l’amarezza di una notte da dimenticare è quello di tuffarsi nuovamente nel lavoro, pensando alla prossima partita. Ieri mattina il Napoli era già in campo a ...

Gazzetta : Se il Napoli non ha vinto non colpa è di Giacomelli - ma delle sue ingenuità : Il commento di Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport non si rifugia in Giacomelli e nel suo errore per giustificare la mancata vittoria del Napoli Il Napoli ha giocato un’ottima partita. Ha fatto meglio e di più. Avrebbe meritato i 3 punti. Ma se ha fallito l’aggancio ai bergamaschi, non è stato per colpa di Giacomelli, ma per le sue ingenuità. Una partita che poteva e doveva essere chiusa prima e difesa una volta acquisito il ...