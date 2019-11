Mutui | ecco come comprare casa senza avere un euro | l' ultima possibilità

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Del boom di surroghe e della corsa al tasso fisso si sa ormai tutto. Da almeno un paio di mesi a questa parte la maggior parte dei cittadini che ha in ballo un mutuo in Italia sta cercando di modificare il suo contratto per pagare meno interessi e assicurarsi condizioni non più modificabili fino all

NotizieMilanoIt : Venezia, dallo slittamento della Tari allo stop delle rate dei mutui: ecco le prime misure - e_finanza : Venezia, dallo slittamento della Tari allo stop delle rate dei mutui: ecco le prime misure - GiornaleD : Venezia, dallo slittamento della Tari allo stop delle rate dei mutui: ecco le prime misure -