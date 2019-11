MotoGp – Lorenzo si ritira | Zarco affila gli artigli | “sono disposto a mordere per quel

MotoGp – Valentino Rossi non nasconde un certo disappunto : “Folger fuori? E’ un peccato! E sul ritiro di Lorenzo…” : Valentino Rossi a 360 gradi in conferenza stampa a Valencia: l’esclusione di Folger dal programma tester, i problemi con la M1 ed il ritiro di Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo ha annunciato oggi il suo ritiro dalla MotoGp. E’ questa la notizia del giorno a Valencia, dopo l’annuncio di questa mattina di una conferenza stampa straordinaria del maiorchino. Nella conferenza stampa piloti, dunque, non si è potuto far a meno di ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Valencia 2019 : “Lorenzo è stato un grande rivale. Dobbiamo migliorare per gareggiare con Marquez” : Andrea Dovizioso si presenta particolarmente motivato al GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il centauro della Ducati ha vinto su questa pista dodici mesi fa e andrà a caccia di un difficile bis, la moto della Scuderia di Borgo Panigale non sta attraversando un eccellente momento dal punto di vista prestazionale e il forlivese dovrà essere bravo a fare ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Valencia 2019 : “Cerco conferme dopo Sepang - su Jorge Lorenzo…” : Valentino Rossi prova ad affrontare con rinnovata fiducia il weekend del Gran Premio di Valencia 2019 di MotoGP. Il “Dottore”, rinvigorito dal quarto posto conquistato in Malesia proverà a tornare sul podio sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, per interrompere un digiuno che si protrae ormai sin dal terzo appuntamento dell’anno, con il Gran Premio degli Stati Uniti. La sua Yamaha numero 46 ha messo in mostra qualche passo ...

Alex Rins MotoGp - GP Valencia 2019 : “Lorenzo era il mio idolo. Voglio partire forte in questo weekend” : Dopo una prima parte di Mondiale a dir poco sfavillante, culminata con il secondo successo stagionale in Gran Bretagna, gli ultimi appuntamenti di questa stagione non hanno più visto lottare Alex Rins per il podio. Lo spagnolo è reduce tuttavia dal buono quinto posto ottenuto a Sepang dopo una corsa solida e quindi può avvicinarsi al Gran Premio di Valencia carico di ottimismo. La conferenza stampa dell’ultimo appuntamento stagionale è ...

Marc Marquez MotoGp - GP Valencia 2019 : “Sorpreso dal ritiro di Lorenzo. Cercherò di godermi questa gara senza pressioni” : Ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia (Spagna) assisteremo all’ultimo giorno di “scuola” per i piloti della MotoGP. Marc Marquez, con i suoi titoli mondiali in tasca, ha voglia di aggiornare ulteriormente le proprie statistiche: 11 vittorie e ai 17 podi stagionali. Allargando il discorso, giusto citare gli 81 GP vinti in totale, le 133 occasioni nella top-3 e le ...

MotoGp - Viñales ‘comprende’ Lorenzo : “se ha ritenuto che fosse il momento giusto - non resta che accettarlo” : Il pilota spagnolo ha parlato del ritiro di Jorge Lorenzo, soffermandosi poi anche sull’appuntamento di Valencia E’ il giorno dell’addio di Jorge Lorenzo alla MotoGp, questa è la notizia principale nel paddock di Valencia, dove domenica si terrà l’ultimo Gran Premio del Mondiale 2019. AFP/LaPresse In conferenza stampa, l’argomento principale è stato proprio l’addio del maiorchino, commentato tra gli ...

MotoGp – Il ritiro di Jorge Lorenzo ed i test di Valencia - Dovizioso ammette : “dobbiamo migliorare se vogliamo lottare con Marc” : Il ritiro di Jorge Lorenzo ed il weekend di gara di Valencia: le parole di Dovizioso dalla conferenza stampa di Cheste E’ iniziato con una notizia bomba il weekend di gara di Valencia: al circuito Ricardo Tormo di Cheste, Jorge Lorenzo ha annunciato oggi il suo ritiro. L’addio alle gare del maiorchino è dunque la notizia del giorno e, ovviamente, la conferenza stampa piloti si è aperta proprio con questo argomento. / AFP PHOTO ...

MotoGp - Jorge Lorenzo annuncia ritiro : 17.26 "Questa sarà la mia ultima gara e poi lascio come pilota professionista, non è facile, ma ho deciso così". Jorge Lorenzo dà l'addio alla MotoGp. Il cinque volte campione del mondo lo annuncia a Valencia. "Ci sono 4 cose importanti nella vita di un pilota -ha detto- l' inizio, la prima vittoria, il primo mondiale e il ritiro" "Ho avuto un brutto incidente a Montmelò e dopo qualche giorno un'altra caduta.Mentre rotolavo sull'asfalto ho ...

MotoGp – Lorenzo si ritira - Paolo Ciabatti sincero : “chiudere una carriera con una stagione così triste non è quello che si aspettava nessuno” : Paolo Ciabatti commenta l’annuncio di oggi di Jorge Lorenzo: le parole del ds della Ducati sul ritiro del pilota maiorchino Giornata importantissima, oggi, per il mondo della MotoGp: come preannunciato nella mattinata, Jorge Lorenzo ha annunciato a Valencia il suo ritiro dalle corse. Dopo un anno complicato, reso ancor più difficile dal terribile infortunio di Assen, ha deciso di appendere il casco al chiodo. Non si è fatto attendere ...

Jorge Lorenzo annuncia il proprio ritiro - in carriera ha vinto tre mondiali di MotoGp : Jorge Lorenzo ha annunciato oggi, con una conferenza stampa straordinaria, il suo ritiro dalla MotoGP. Il pilota spagnolo, classe 1987, correrà la sua ultima gara il prossimo weekend, nell'ultima corsa della stagione motociclistica 2019 a Valencia. "Questa sarà la mia ultima gara e poi lascio come pilota professionista, non è facile ma ho deciso così" ha detto il campione spagnolo in una conferenza stampa convocata nelle scorse ore. ...

MotoGp - Marquez cade dalle nuvole : “ho saputo del ritiro di Lorenzo in conferenza. Jorge coraggioso? Fosse stato un altro…” : Il campione del mondo ha rivelato di aver saputo del ritiro di Lorenzo nel corso della conferenza stampa di oggi Difficile credergli, eppure Marc Marquez è venuto a conoscenza del ritiro di Jorge Lorenzo nella conferenza stampa di oggi, quando il maiorchino ha rivelato al mondo la sua intenzione di dire basta. AFP/LaPresse Un indizio che conferma, se Fosse vero, un rapporto ai minimi termini tra il campione del mondo e l’ex Yamaha, ...

MotoGp - chi sostituirà Jorge Lorenzo alla Honda? Ballottaggio Crutchlow-Zarco : La notizia è ormai ufficiale: Jorge Lorenzo si ritira e lascia il mondo delle corse. Lo spagnolo, cinque volte campione del mondo e uno dei personaggi più importanti della MotoGP, ha deciso di appendere il caso al chiodo. In un’affollata conferenza stampa a Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 della classe regina, l’annuncio dell’iberico. Una storia che quindi termina a 32 anni con 68 vittorie, 152 ...

