MotoGp | la Ducati pronta per l’ultima gara dell’anno | dieci cose da sapere sul Gp di

MotoGp - Ducati a lavoro per la prossima stagione : ”Abbiamo un’idea folle per battere Marquez” : La Ducati è già a lavoro per la prossima stagione nella quale daranno la caccia al campione del mondo Marc Marquez. Il team di Borgo Panigale starebbe provando alcune novità per cercare di chiudere il gap con il pilota spagnolo. A rivelarlo è stato il direttore tecnologico della Ducati, Stefano Rendina, in un’intervista rilasciata a Marca:”Abbiamo un’idea folle che vogliamo introdurre per trovare il modo migliore per vincere il ...

MotoGp - Maverick Vinales corteggiato dalla Ducati per il 2021. Ma una Yamaha competitiva potrebbe mutare gli scenari : Fino a qualche mese fa il mercato piloti in MotoGP parlava di tanti nomi, ma il suo veniva sempre messo in secondo piano. Maverick Vinales, perchè stiamo parlando del pilota nativo di Figueres, non riusciva a venire a capo della sua M1. Le prestazioni dell’ex Suzuki lasciavano molto a desiderare, e in casa Yamaha iniziavano a nascere forti dubbi a livello dirigenziale. Lo spagnolo ha spazzato via tutto con un cambio di marcia notevole, nel ...

MotoGp – La Ducati pensa al futuro - la rivelazione del Direttore Tecnologico : “abbiamo un’idea pazza” : Il Direttore Tecnologico della Ducati guarda al futuro: le rivelazioni di Stefano Rendina sono sorprendenti Si corre domenica a Valencia l’ultima gara della stagione 2019 di MotoGp. Marc Marquez ha conquistato il titolo piloti con largo anticipo, mentre Dovizioso si è confermato aritmeticamente vicecampione del mondo. In palio, adesso, solo il terzo gradino del podio ed il titolo per squadre, che vede in lotta Honda e ...

MotoGp – L’amicizia tra Dovizioso e Petrucci ed il futuro dei piloti Ducati - Ciabatti svela : “ecco su chi punteremo nel 2020” : Paolo Ciabatti ha le idee chiarissime sui suoi piloti: le parole sul rapporto tra Dovizioso e Petrucci ed il loro futuro nel team di Borgo Panigale La stagione 2019 di MotoGp sta per volgere al termine: domenica prossima, infatti, si chiuderanno definitivamente i giochic col Gp di Valencia. Marquez ha portato a casa il titolo piloti e quello Costruttori, ma vuole regalare alla Honda la Tripla Corona col titolo Team. Lo spagnolo dovrà ...

MotoGp - Marquez esce finalmente allo scoperto : “la Ducati? Ammetto che mi ha contattato…” : Il pilota spagnolo ha ammesso di aver ricevuto un’offerta della Ducati, sottolineando di averla ascoltata e valutata Marc Marquez è senza dubbio il pilota più appetibile in MotoGp, ma l’intenzione del campione del mondo è quella di rimanere alla Honda. Il feeling tra lo spagnolo e la Casa giapponese è ormai cementato e radicato, anche se non mancano le tentazioni e le offerte. LaPresse/Alessandro La Rocca L’ultima è ...

MotoGp - Pernat shock : “la Ducati ha fatto un’offerta per Quartararo. Rinnovo Marquez? Ecco quanto ha chiesto alla Honda” : Il manager ligure ha rivelato di aver parlato con l’agente del pilota del team SIC Petronas, venendo a conoscenza della corte spietata della Ducati al rookie transalpino La Ducati fa sul serio per Fabio Quartararo, il team di Borgo Panigale ha intenzione di bloccare il francese per il 2021, scippandolo alla Yamaha. Una corte serrata, già partita nelle scorse settimane, come ammesso da Lin Jarvis durante l’ultimo week-end in ...

MotoGp – Il bilancio della stagione 2019 e la Ducati 2020 - Petrucci ammette : “ancora non sono stato informato - ma in fabbrica…” : Danilo Petrucci soddisfatto del suo 2019: le parole del ternano della Ducati dall’EICMA 2019 La stagione 2019 di MotoGp sta per volgere al termine: dopo le fatiche del trittico asiatico i campioni si godono un po’ di relax con amici e parenti prima del round finale. In attesa di volare a Valencia, diversi piloti sono stati protagonisti all’EICMA 2019, tra questi anche Danilo Petrucci, che a Motorsport ha stilato il ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : Andrea Dovizioso - un terzo posto che non può bastare. Ducati ancora lontanissima da Yamaha e Honda : Il Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP riporta parzialmente il sorriso a Ducati ed Andrea Dovizioso. Il romagnolo ha saputo conquistare un terzo posto brillante, dopo essere scattato dalla decima casella della griglia, ma un risultato simile, per quanto positivo, non può certo far stappare lo champagne al pilota nativo di Forlimpopoli. Per quale motivo? La speranza di tutto il team di Borgo Panigale era di arrivare a questo punto della ...

MotoGp - le rivelazioni di Jarvis : “Ducati e Suzuki hanno contattato i nostri piloti. Valentino Rossi? E’ un po’ frustrato…” : Il managing director della Yamaha ha parlato in vista delle prossime stagioni, soffermandosi sul futuro dei propri piloti Il 2020 è già iniziato, così come anche il 2021. La MotoGp guarda al futuro, considerando che adesso manca solo il Gran Premio di Valencia per far calare il sipario sulla stagione attuale. AFP/LaPresse La vittoria di Viñales in Malesia ha restituito il sorriso alla Yamaha, riuscita ad ottenere sempre con lo spagnolo il ...

MotoGp – Dall’Igna e il futuro della Ducati : “presto per dire quale pilota resterà. Quartararo e Vianales interessanti…” : Dall’Igna esprime un interessante giudizio di mercato: i complimenti a Quartararo e Vinales, uniti all’incertezza sul futuro dei piloti Ducati, potrebbero aprire scenari accattivanti La stagione di MotoGp sta per terminare e si iniziano a tirare le prime somme in ottica futura. In casa Ducati si punta alla doppietta sul podio, ancora una volta però alle spalle di Marquez. Se Dovizioso ha già archiviato la seconda posizione, ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : il gambero Ducati. Una crisi tecnica sempre più evidente per la scuderia di Borgo Panigale : Yamaha e Honda di un altro pianeta : L’ultima vittoria risale al GP d’Austria (11 agosto), nelle ultime sei gare sono arrivati soltanto due podi (secondo posto ad Aragon, terza piazza in Giappone), l’involuzione tecnica del mezzo è sotto gli occhi di tutti e innegabile. Andrea Dovizioso chiuderà il Mondiale MotoGP al secondo posto, primo degli umani alle spalle dell’inarrivabile Marc Marquez ma negli ultimi tre mesi la scuderia di Borgo Panigale è ben ...

MotoGp – Sensazioni contrastanti in casa Ducati : Dovizioso sorride in Malesia - mentre Petrucci mastica amaro : I due piloti della Ducati hanno commentato la prima giornata di libere, esprimendo Sensazioni contrastanti Sensazioni completamente opposte in casa Ducati tra Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, molto positivo il primo e alquanto deluso il secondo, complici anche i risultati ottenuti nella prima e nella seconda sessione di libere. Il forlivese ha parlato così ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “siamo partiti benino ma con certe ...

LIVE MotoGp - GP Malesia 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Ducati e Valentino Rossi all’attacco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Malesia (1° novembre) – La presentazione del GP Malesia – Le 5 risposte del GP Malesia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang le squadre e i piloti lavoreranno alacremente in cerca del miglior feeling in chiave time-attack e gara. Il titolo iridato è ...

LIVE MotoGp - GP Malesia 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Ducati e Valentino Rossi all’attacco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Malesia (1° novembre) – La presentazione del GP Malesia – Le 5 risposte del GP Malesia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang le squadre e i piloti lavoreranno alacremente in cerca del miglior feeling in chiave time-attack e gara. Il titolo iridato ...