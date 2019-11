MotoGP - GP Valencia 2019 : Marc Marquez non è ancora sazio - Valentino Rossi vuole il podio : L’appuntamento è fissato sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia (Spagna). Ultimo giorno di “scuola” per i centauri della MotoGP e i “quadri” sono già usciti. Marc Marquez spicca con la media dell’8, come i suoi titoli mondiali incamerati in carriera, da associare alle 11 vittorie e ai 17 podi stagionali. Allargando il discorso, giusto citare gli 81 GP vinti in totale, le 133 occasioni nella ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : orari - tv - streaming - programma TV8 e Sky : La lunga stagione 2019 del Motomondiale chiude i battenti con il tradizionale appuntamento al Ricardo Tormo. Il Gran Premio di Valencia segna il punto d’arrivo di un Mondiale che ha visto lo spagnolo Marc Marquez dominare e che proverà in questa occasione a riprendersi il successo sfuggitogli in Malesia per via di uno straripante Maverick Viñales. Il centauro della Yamaha sembra poter essere anche qui il naturale rivale principale del ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Valencia 2019 : Siamo giunti all’ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2019. Il Circus saluta tutti in vista del prossimo campionato con la tappa conclusiva di Valencia sul circuito Ricardo Tormo. Una gara che non ha più molto da dire, ma che regalerà ancora qualche chance a livello di classifica, e per chi vorrà chiudere l’anno nel migliore dei modi. 1 Marc Marquez ritoccherà i suoi record? Ormai il campione del mondo non ha altri interessi in ...

MotoGP - Test Valencia 2019 : date - programma - orari e tv : Valencia sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, ma non solo. Il “Ricardo Tormo”, come da tradizione, sarà teatro anche di un qualcosa riguardante il futuro, vale a dire la due-giorni di Test (19-20 novembre) prevista sul tracciato iberico. Sessioni importanti per i team che sveleranno alcuni dei particolari delle nuove moto e lavoreranno alacremente per raccogliere informazioni utili in vista di quel che ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Valencia 2019 : “Una stagione difficile - puntiamo al podio per chiudere al meglio l’anno” : La stagione 2019 del Mondiale di MotoGP volge al termine. Sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia (Spagna) andrà in scena l’ultimo round dell’anno (15-17 novembre) e Valentino Rossi vorrebbe chiudere in modo positivo un campionato da dimenticare per i riscontri ottenuti. Il settimo posto nella classifica generale della classe regina, a 229 punti dal campione del mondo Marc Marquez, parla chiaro rispetto a quanto è ...

MotoGP – La Yamaha a Valencia con le idee chiare - Meregalli svela : “manterremo il nostro obiettivo” : Maio Meregalli tra presente e futuro: le parole del team director Yamaha alla vigilia del Gp di Valencia Domenica si corre l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp. La Yamaha arriva a Cheste motivata e ottimista grazie alla vittoria di Vinales in Malesia ed al quarto posto di Valentino Rossi. “Ora ci dirigiamo in Spagna per l’ultima gara del 2019. Ogni anno, il Grand Prix di Valencia è un’occasione speciale perché ...

MotoGP – Vinales super motivato a Valencia : “voglio essere la prima Yamaha in classifica e…” : Maverick Vinales arriva a Valencia con un grande carico di motivazione: le parole dello spagnolo alla vigilia dell’ultimo appuntamento della stagione Domenica si conclude la stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono pronti a sfidarsi sul circuito di Cheste per l’ultima vittoria dell’anno, ma anche per il terzo posto iridato ed il titolo a squadre. Reduce dalla vittoria in Malesia, Vinales arriva a Valencia con grande ...

MotoGP – Valentino Rossi punta al podio a Valencia - e sui test ammette : “saranno settimane importanti” : Valentino Rossi a Valencia per un finale in bellezza: le sensazioni del Dottore alla vigilia dell’ultimo round della stagione 2019 di MotoGp Si corre domenica a Valencia l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Con solo il titolo a squadre ed il terzo posto da decidere, i piloti sono pronti a dare battaglia per chiudere al meglio l’anno. Tra coloro che vorranno sicuramente far bene ci sono i piloti Yamaha, che hanno ...

MotoGP - Aprilia in versione ‘total red’ a Valencia : nuova livrea per sostenere la prevenzione all’HIV : In occasione del Gran Premio di Valencia, l’Aprilia scenderà in campo con una livrea completamente rossa per sostenere l’associazione ‘RED’ Week-end speciale per l’Aprilia, a Valencia infatti il team italiano scenderà in pista con una livrea completamente rossa, per sostenere ‘RED‘, l’organizzazione fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006. Una collaborazione che va avanti ormai da tre anni, ...

MotoGP – Petrucci convinto di poter far bene a Valencia : “è una gara importante - ecco perchè” : Danilo Petrucci a caccia di riscatto a Valencia: il ternano della Ducati punta a chiudere la stagione 2019 di MotoGp con un buon risultato Si corre domenica a Valencia l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp: in palio ancora il terzo gradino del podio ed il mondiale a squadre. La Ducati cercherà con tutte le sue forze di non farsi rimontare dalla Honda e di portare a casa questo titolo con Dovizioso e Petrucci pronti alla ...

MotoGP – Dovizioso a Valencia per chiudere in bellezza : “confido nel buon lavoro che stiamo facendo” : Dovizioso ottimista e fiducioso per l’ultima gara della stagione: le parole del forlivese della Ducati alla viglia del Gp di Valencia E’ tutto pronto a Valencia per l’ultimo round della stagione 2019 di MotoGp. I piloti scenderanno in pista per l’ultima battaglia dell’anno, che si prospetta unica e spettacolare. Marquez ha già festeggiato in grande il suo ottavo titolo Mondiale, mentre Dovizioso è certo del ...

MotoGP orari e tv - GP Valencia 2019 : programmazione Sky e TV8. Dirette - differite e repliche : Cala il sipario sul Motomondiale 2019. Dopo una lunga e appassionante stagione, come consuetudine sarà il Gran Premio della Comunità Valenciana a far calare il sipario. Sul circuito intitolato a Ricardo Tormo tutto è pronto per l’ultimo fine settimana di azione, con i piloti che si contenderanno solamente il successo di tappa, dato che i tre campionati sono ampiamente conclusi. IN TV – Il fine settimana di Valencia sarà trasmesso in ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : la contraddizione Andrea Dovizioso. Più punti del 2018 - mai in lotta per il Mondiale : Domenica 17 novembre andrà in scena l’ultimo atto ufficiale della stagione 2019 del MotoMondiale con il Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, in programma sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia. Per la Ducati ed in particolare per Andrea Dovizioso è però già possibile tracciare un bilancio complessivo del 2019, in cui concluderà per il terzo anno consecutivo da vice-campione del mondo alle spalle di un fenomenale Marc ...

MotoGP – Jorge Lorenzo a Valencia per aiutare il Team : “farò tutto il possibile” : Jorge Lorenzo ottimista per il Gp di Valencia: le parole del maiorchino della Honda alla vigilia dell’ultimo round della stagione Si corre a Valencia l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp: domenica in terra spagnola si disputerà l’ultimo round, che prevede puro spettacolo! La Honda punta alla Tripla Corona, con ancora il titolo squadre in palio, che il Team giapponese si contende con la Ducati. AFP/LaPresse Jorge ...