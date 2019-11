Moto2 | GP Valencia 2019 | Marini e Baldassarri all’ultima caccia della stagione Marquez

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) Anche l’ultimo tassello di questo grande e complicato quadro che è stato il Motomondialeè stato messo al proprio posto lo scorso weekend, quando lo spagnolo Alex, grazie alla seconda posizione ottenuta a Sepang, si è laureato per campione del mondo. Il catalano ha saputo sfruttare al meglio un’impressionante fase centralein cui è apparso davvero imbattibile, e grazie alla costanza mostrata nei momenti più complicati si è costruito un bottino di punti sufficiente per arrivare all’ultimo round stagionale, il GP di, già con il titolo in tasca. A nulla sono serviti gli imponenti miglioramenti degli ultimi mesi di KTM che ha provato una disperata rimonta con il sudafricano Brad Binder, prossimo a lasciare la categoria per effettuare il definitivo salto di qualità e approdare l’anno venturo in MotoGP nel team Tech3. Il ...

