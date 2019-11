Mose Venezia | chi è Elisabetta Spitz | nuovo commissario straordinario

Venezia - supercommissario Mose sarà Elisabetta Spitz. Conte : subito 5mila euro ai privati e 20mila agli esercenti : La notte è trascorsa tranquilla a Venezia, senza picchi di marea né allarmi per il maltempo. La città, dopo 48 ore da incubo, ha potuto tirare il respiro. Oggi la laguna si...

Venezia - Alessandra Moretti attacca Luca Zaia : "Mose cattedrale di ruggine - ecco il buongoverno della destra" : Alessandra Moretti si scatena contro il centrodestra per il disastro di Venezia. "In questa foto ci sono Galan e Zaia che esultano per il lancio del Mose", scrive in un post pubblicato con tanto di foto sul suo profilo Twitter, "il progetto nasce col governo Berlusconi nel 2003. Sono passati 16 anni

Venezia - l'emergenza non è finita : in arrivo nuove ondate. Polemiche per l'opera Mose che non c'è : Il maltempo porterà nei prossimi giorni nuovi picchi di acqua alta. Il premier Conte: oggi il Consiglio dei ministri decreterà lo stato di emergenza

Venezia affonda - il Mose tarda e la politica balla : Nella vicenda della eccezionale “acqua alta” a Venezia di ieri si condensa tutto ciò che di più italiano – in senso deteriore – ha avvelenato gli ultimi lustri della vita pubblica del nostro paese: la lamentela permanente, il benaltrismo, la corsa al commento ed all’articolo di condanna ed indignazione, le visite lampo dei politici (come se mettersi calosce ed elmetto davanti alle telecamere servisse a qualcosa), la strumentalizzazione immediata ...

Venezia - l’acqua alta e il Mose : la mega opera fronteggia il rischio di terremoto e tsunami? : In queste ore, Venezia è in ginocchio a causa di un’acqua alta eccezionale. In tanti, vedendo la città in grave difficoltà, con il suo prezioso patrimonio artistico a rischio, tra cui la famosa Basilica di San Marco, si stanno chiedendo se il Mose, il sistema di paratoie per proteggere la città dalla marea, in costruzione dal 2003, avesse potuto fare qualcosa per rendere meno disastrosa la situazione in cui versa oggi la città dopo il violento ...

Venezia - Conte : "Finiremo il Mose" : Alla fine della giornata più lunga per Venezia, in ginocchio dopo la marea record di martedì sera, l’unica soluzione in campo è il Mose: l’opera faraonica che avrebbe dovuto salvare la città della Laguna dalle alte maree. Quella, per intenderci, travolta dalle inchieste giudiziarie, dalla lentezza del sistema Italia, e mai finita. Ma ora si volta pagina. Occorre fare presto. “Siamo in dirittura ...

Venezia - l'imbarazzo di Paola De Micheli a Otto e mezzo : "Mose priorità" - salta in aria il governo? : L'alluvione di Venezia è un dramma per l'Italia così come per il governo Conte bis. Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture ed esponente del Pd, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo assicura: "Sappiamo cosa fare per l'immediato, ci sono risorse per pubblico e privati grazie ai fondi per l'e

"Finiremo il Mose". La promessa di Conte dopo il disastro a Venezia : Il Mose è “un’opera discussa. C’è un dibattito politico e ci sono polemiche che si trascinano da anni. Ma siamo in dirittura finale. Siamo al 93 per cento di realizzazione”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Venezia a proposito del Mose.“Sono stati spesi tantissimi fondi, con tante polemiche alle spalle, e scandali. Ma se valutiamo l’interesse pubblico e tutti gli elementi in ...