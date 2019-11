Morire di polmonite | succede a 800mila bambini nel mondo

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 14 novembre 2019) La mortalità infantile nelè in costante diminuzione, ma i numeri restano comunque alti e impressionanti. Nel 2018 sono stati oltrei bimbi con meno di 5 anni morti nelsolo per, una morte ogni 38 secondi. La maggior parte di loro aveva meno di due anni. «Ogni giorno, circa 2.200sotto i 5 anni muoiono a causa di, una malattia curabile e quasi sempre prevenibile», ha spiegato Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef. I dati dicono che questa causa di morte viene prima di diarrea, 437.000, e malaria, 272.000 vittime. Oltre la metà delle morti dia causa diè avvenuta in soli 5 paesi: Nigeria, India, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo ed Etiopia. La mancata vaccinazione è una delle cause dell’alto numero di morti. Nel 2018 71 milioni dinon hanno ricevuto le tre dosi raccomandate di Pcv ...

