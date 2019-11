Mondiali di Atletica Paralimpica – Monica Contraffatto d’argento nei 100 metri T63

Atletica - Mondiali paralimpici 2019 : quinta medaglia per l’Italia - Monica Contrafatto argento sui 100 metri : Monica Contrafatto ha regalato all’Italia la quinta medaglia ai Mondiali 2019 di Atletica paralimpica che si stanno disputando a Dubai (Emirati Arabi Uniti). La siciliana ha conquistato l’argento sui 100 metri categoria T42-T63 col tempo di 15.59. L’azzurra si è dovuta inchinare soltanto all’inarrivabile indonesiana Karisma Tiarani capace di realizzare il nuovo record del mondo T42 (14.72), la nostra portacolori è ...

Atletica – Mondiali di corsa in Montagna : 24 azzurri in Argentina per la rassegna iridata : Atletica: 24 azzurri in Argentina per i Mondiali di corsa in Montagna Conto alla rovescia per i Campionati Mondiali di corsa in Montagna in Argentina, a Villa La Angostura, con 24 azzurri in gara e un doppio appuntamento: venerdì 15 novembre nella versione classica, che stavolta prevede il format di salita e discesa, mentre sabato 16 novembre in Patagonia sarà il turno delle lunghe distanze. Un’edizione storica della rassegna iridata, ...

Atletica paralimpica - Mondiali Dubai 2019 : meraviglioso argento di Oney Tapia nel lancio del disco : Era uno degli uomini più attesi dell’intera delegazione azzurra ai Mondiali di Atletica paralimpica in corso di svolgimento a Dubai e non ha tradito: Oney Tapia è argento nel lancio del disco categoria F11. Il 43enne nato a Cuba è riuscito a portare a casa un preziosissimo secondo posto alle spalle del brasiliano Alessandro Da Silva. Il 46.10 dell’atleta sudamericano gli è valso l’oro e il record del mondo. Ottima la ...

Mondiali Paralimpici Atletica Leggera – Oney Tapia medaglia d’argento nel disco : Oney Tapia vince la medaglia d’argento nel disco F11 ai Mondiali Paralimpici di Atletica Leggera: l’atleta azzurro si classifica alle spalle del brasiliano Alessandro Da Silva Ancora una medaglia per l’Italia nei Mondiali Paralimpici di Atletica Leggera, la 4ª nella rassegna di Dubai (2 ori e 2 argenti). Oney Tapia sale per la prima volta sul podio iridato grazie alla conquista della medaglia d’argento nel disco F11 che ...

Mondiali Paralimpici Atletica Leggera – Assunta Legnante vince l’oro nel disco con record europeo : Festa azzurra ai Mondiali Paralimpici di Atletica Leggera: Assunta Legnante vince la medaglia d’oro nel disco con record europeo Assunta Legnante conquista un’altra medaglia d’oro ai Mondiali Paralimpici di Atletica Leggera! Dopo l’oro nel getto del peso ottenuto qualche giorno fa, la pluricampionessa paralimpica italiana si regala un’altra prestazione da urlo che le vale il metallo più prezioso nel lancio del ...

Diretta Mondiali paralimpici atletica/ Streaming video tv : programma e orari : Diretta Mondiali paralimpici atletica Streaming video tv: orari e programma della sesta giornata di gare a Dubai, oggi martedì 12 novembre 2019.

Diretta Mondiali Paralimpici Atletica 2019/ Streaming video e tv : azzurri e orari : Diretta Mondiali Paralimpici Atletica 2019, Streaming video tv: orari, programma e azzurri della 5giornata di gare a Dubai, oggi lunedi 11 novembre 2019

Atletica - Mondiali paralimpici 2019 : Oxana Corso conquista l’argento sui 100 metri - seconda medaglia per l’Italia : A Dubai (Emirati Arabi Uniti) proseguono i Mondiali 2019 di Atletica paralimpica e arriva la seconda medaglia per l’Italia dopo l’oro di Assunta Legnante nel getto del peso. Spettacolare medaglia d’argento di Oxana Corso che non ha deluso le aspettative nei 100 metri categoria T35. La 24enne, già Campionessa del Mondo nel 2013 e argento alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, si è resa protagonista di una bella prova chiusa ...

Domenica Rai Sport - Palinsesto 10 Novembre 2019 | Ciclocross e Mondiali Atletica Paralimpici : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 10 Novembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Atletica paralimpica - Mondiali Dubai 2019 : nella terza giornata sei record del mondo. Nessuna medaglia per l’Italia : Si è da poco conclusa la terza giornata dei Mondiali 2019 di Atletica paralimpica in corso di svolgimento a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Prestazioni da urlo con ben sei record del mondo. Grandi emozioni si dal mattino con la fantastica prova di Lisa Adams nel lancio del peso femminile nella categoria F37 che ha fatto segnare 14.70, miglior lancio di sempre, che le è valso l’oro. nella finale dei 200 metri femminili categoria F36 la ...

Diretta Mondiali paralimpici atletica/ Streaming video tv : orari e programma : Diretta Mondiali paralimpici atletica Streaming video tv: orari e programma della terza giornata di gare a Dubai, oggi sabato 9 novembre 2019.

Atletica paralimpica - Legnante è medaglia d’oro per la quarta volta ai Mondiali di Dubai : Assunta Legnante ha vinto il suo quarto titolo iridato consecutivo nel getto del peso con 15,83 metri ai Mondiali 2019 di Atletica paralimpica in corso di svolgimento a Dubai e ha conquistato il quarto titolo dopo gli allori già conquistati a Lione (2013), Doha (2015) e Londra (2017).Continua a leggere

Atletica – Giochi Mondiali Militari : Cestonaro regala una medaglia all’Italia - l’azzurra è d’argento nel salto triplo : La 24enne vicentina è battuta soltanto da Olga Rypakova, la kazaka campionessa olimpica di Londra 2012 Arriva una medaglia per la spedizione azzurra ai Giochi Mondiali Militari di Wuhan, in Cina. A vincerla è l’ultima atleta italiana in gara, la triplista Ottavia Cestonaro (Carabinieri) che completa la propria stagione con l’argento nella rassegna iridata militare grazie alla misura di 13,78 (-1.0). La 24enne vicentina allenata dal ...

Atletica paralimpica - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. 17 azzurri alla ricerca delle medaglie iridate : Dal 7 al 15 novembre si terranno a Dubai i Mondiali di Atletica paralimpica, che vedranno coinvolti circa 1400 atleti di 100 Paesi, e che assegneranno oltre ai titoli iridati ed alle medaglie, anche quattro pass non nominali per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 nelle specialità in programma in Giappone. Saranno 17 gli azzurri in gara, 6 donne ed 11 uomini, e tra di loro spiccano i nomi delle campionesse paralimpiche Martina Caironi ed Assunta ...