Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il questore di Ragusa ha emesso 17, 11 a carico degli ultrà dele 6 ai danni di quelli del– dopo gliallo stadio “Pietro Scollo” di, valevole per il campionato di Promozione girone D. Ventisette in totale iper vari reati. All’evento sportivo erano presenti circa 300della squadra locale e 80della squadra ospite. Prima della partita erano stati sequestrati diversi oggetti tra cui bottiglie di vetro vuote, petardi e mazze in legno. Scortati sino allo stadio, al momento dell’ingresso nel settore loro riservato alcunino hanno raccolto diverse pietre lungo la stradina, lanciandole in corrispondenza della gradinata occupata daidel. L’aggressione ha determinato la reazione deideli quali hanno provato ad avere un contatto fisico con gli ...

GDS_it : #Scontri fra ultras durante #ModicaSiracusa, 17 daspo e 27 denunciati - CalcioWeb : Modica-Siracusa, scontri tra tifosi nel ragusano: 17 Daspo e 27 denunciati - GazzettaDelSud : Scontri prima della partita tra Modica e Siracusa: emessi 17 daspo, 27 denunciati -