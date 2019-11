Mistero su Marte | l’atmosfera sopra il cratere Gale pone nuovi interrogativi

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Cheun tempo possa esser stato un luogo favorevole alla vita è ormai un’ipotesi più che accreditata nella comunità scientifica, che trova sempre nuove conferme attraverso i dati inviati a terra da orbiter e rover sulla superficie del pianeta rosso che i ricercatori analizzano e studiano scrupolosamente. Sono molti ancora gli aspetti su cui gli scienziati stanno cercando di fare luce – spiega Global Science – sul passato come sul presente del mondo rosso, e non capita di rado chestudi aprano nuove prospettive e pongano. Di recente e per la prima volta nella storia dell’esplorazione dello spazio, un team di scienziati dell’Università del Michigan ha misurato i cambiamenti stagionali nei gas deldila superficie del. Quello che hanno notato ha qualcosa di misterioso: l’ossigeno, il gas che molte creature ...

