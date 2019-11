Milano | donna di 70 anni violentata per 11 ore consecutive | arrestato 29enne indagato per

Milano - donna vittima di abusi chiama i carabinieri : ‘Aiutatemi - non so dove sono’ : Una telefonata davvero drammatica è giunta ai carabinieri nel pomeriggio di domenica scorsa: “Ho subito violenza, vi prego, aiutatemi – implorava una voce femminile – non so nemmeno dove mi trovo”. Immediatamente è scattato l’allarme ed i militari dell'Arma, dopo i dovuti accertamenti, hanno scoperto il luogo da cui è partita la chiamata: un appartamento a Sesto San Giovanni, nell’hinterland milanese. Al termine delle indagini lampo in tarda ...

Milano - 17enne molestata e minacciata con una mannaia su un tram : salvata dall'aiuto di una donna : La giovane stava viaggiando sulla Linea 5 intorno alle 7 di sabato mattina quando un uomo le avrebbe detto: "Sei violentabile".

Milano - madre e figlia giù da ottavo piano : la donna aveva lasciato un messaggio di addio sui social : Tragedia a Milano. Poco prima delle 15 una madre è precipitata insieme alla figlia di due anni dall'ottavo piano di un palazzo in pieno centro, in viale Regina Margherita. I corpi...

Milano Fashion Week - Moschino dà vita alle opere di Picasso. Ma a conquistare la scena è la misteriosa donna incappucciata in prima fila a tutte le sfilate… : Moschino, ovvero quando i quadri di Pablo Picasso prendono vita. Sono infatti veri e propri dettagli di un’opera cubista gli abiti-scultura portati in passerella dal genio di Jeremy Scott, il direttore creativo del brand, che ha reso i suoi defilé uno degli appuntamenti più attesi di tutta la Milano Fashion Week. Dopo aver rappresentato al meglio l’immaginario simbolo della cultura pop (dai ...

Donna mascherata alle sfilate di Milano. Chi è Checking Invoices : Qual è la cosa di cui si parla di più a Milano Moda Donna? Di una Donna mascherata alle sfilate. Si tratta di Checking Invoices ed è un account Instagram che in teoria rimanda a un sito che a sua volta si recita 'privato'. L'instagrammer, ormai a quasi 40.000 follower e in crescita costante di contatti, sta catalizzando l'attenzione del pubblico delle sfilate dopo aver catturato quella degli utilizzatori del social per immagini. La sua ...

Milano : donna si rifiuta di affittare casa ad una ragazza meridionale : La storia sembra semplice: una ragazza, Deborah, vuole trasferirsi a Milano per stare accanto alla sua fidanzata Laura. La ricerca di una casa in affitto comincia e termina con l'individuazione dell'immobile giusto, di proprietà di Patrizia e di sua figlia (due donne milanesi). L'accordo per l'affitto della casa sembra ormai giunto al termine quando, a pochi giorni dalla firma del contratto, le due donne proprietarie della casa rimandano con ...