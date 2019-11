Milano | Anpi e Sentinelli organizzano mail bombing contro l’evento di Altaforte | hotel

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Doveva esserci il gotha del sovranismo di casa nostra, dallo psichiatra Alessandro Meluzzi al filosofo Diego Fusaro, fino al leader di Casapound, Simone Di Stefano. Riuniti per dibattere sulla “libertà d’espressione” e “sull’importanza delle scelte personali in un’epoca di oscurantismo”, nonché per lanciare la campagna abbonamenti del mensile di estrema destra Il Primato Nazionale. Ma nel giro di nemmeno un’oradenominato “La tua scelta sovranista” – organizzato per il 28 novembre da, l’editrice vicina alla tartaruga frecciata – si è ritrovato senza una casa grazie alla mobilitazione congiunta dell’e del collettivo Idi. Nella mattinata di giovedì i due movimenti hanno sommerso diil GrandHilton Villa Torretta di Sesto San Giovanni, la location designata per il meeting sovranista. E con sorpresa degli stessi ...

