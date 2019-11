Milan | possibile il ritorno di Deulofeu | l’agente dello spagnolo apre le porte ad un

Calciomercato Milan - l'ex Juventus Kean possibile rinforzo di gennaio : In questo inizio stagione, sono diverse le deluse in Serie A che non stanno rispettando gli obiettivi stabiliti ad agosto: su tutte spiccano Napoli e Milan, la prima lontana diversi punti dalla prima in classifica, la Juventus, mentre la squadra attualmente guidata da Pioli è più vicina alla zona retrocessione che a quella per l'Europa League. Probabile che a gennaio la società di Elliott possa investire in maniera massiccia sul mercato, con ...

Ancelotti al Milan - ipotesi viva : il possibile regalo di Maldini ai tifosi : L’indiscrezione riportata da Tuttosport, se confermata, avrebbe del clamoroso: Carlo Ancelotti potrebbe tornare ad allenare il Milan! Secondo il quotidiano sportivo torinese, il tecnico di Reggiolo lascerà – con ogni probabiità – il Napoli al termine di questa stagione. Potrebbe approfittarne proprio il club rossonero, con Maldini che sogna di riportare Carletto a Milano. Milan-Ancelotti è possibile se Maldini resta DT I recenti ...

Calciomercato - Mertens al Milan è possibile : il belga il nome nuovo per l’attacco rossonero : Undici gol realizzati in dodici partite fanno del Milan il sesto peggiore attacco del campionato. Dietro ai rossoneri, solo le ultime tre in classifica (Brescia, Spal e Sampdoria), l’Udinese e il Verona. Un dato che allarma e non poco la dirigenza del Milan, che sta pensando a come intervenire sul Calciomercato di gennaio per ovviare all’annoso problema. È un Milan ‘spuntato’: Mertens il nome nuovo per gennaio Boban ...

Rakitic : possibile sfida sul mercato tra Inter - Juve e Milan : L'Inter sarà con certezza la protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri dovranno rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico, Antonio Conte che, dopo la sconfitta in Champions League, ne ha evidenziato i limiti dal punto di vista numerico, battendo soprattutto sul tasto dell'esperienza. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta non si è nascosto e, nel pre-partita di ieri contro il Verona, ha dichiarato che ...

Juventus - Demiral interessa al Milan : possibile offerta a gennaio (RUMORS) : La Juventus, a gennaio, potrebbe effettuare numerose trattative di mercato, soprattutto cessioni: l'esigenza è quella di alleggerire la rosa. Infatti, ci sono molti esuberi che attualmente faticano a trovare spazio negli undici titolari di Maurizio Sarri. Uno dei difensori più apprezzati della rosa bianconera è sicuramente il turco Demiral, arrivato in bianconero in estate dal Sassuolo per circa 16 milioni di euro ma che sta giocando poco con il ...

Elezioni Milano 2021 - il sindaco Sala parla della sua possibile ricandidatura : “Ipotesi molto solida” : A poco più di un anno dalle Elezioni amministrative a Milano, il sindaco Beppe Sala si sbilancia su una sua possibile ricandidatura: “Francamente non so cosa farò, per fare politica ci sono tanti modi. Credo che ricandidarmi possa essere un’ipotesi molto solida però poi…”. Parole che pronuncia durante la sua partecipazione a Linkiesta Festival al Teatro Parenti prima di essere interrotto da un lungo applauso. E ripete: ...

Milan : il ritorno di Ibrahimovic è ancora possibile? : Le parole di Don Garber, commissioner della Mls, hanno fatto sognare i tifosi del Milan. Ma il ritorno di Ibrahimovic

Calciomercato Juventus : sarà trattativa col Milan - ora tutto è possibile : Calciomercato Juventus – La situazione trasferimenti inizia a delinearsi anche in casa Juventus. La società bianconera è a lavoro da tempo sia per quel che concerne il mercato in entrata che quello in uscita. A proposito di cessioni, la società di Corso Galileo Ferraris dovrà chiarire un po’ di situazioni rimaste in bilico. Tra Mario Mandzukic, Emre Can e Merih Demiral, gli scontenti in rosa sono tanti. Calciomercato Juventus: il ...

Probabili formazioni Milan-Lazio : possibile chance per Bonaventura e Suso - out Castillejo : I rossoneri hanno impiegato 62 minuti per sbloccare il risultato contro la SPAL, che in trasferta non aveva ancora conquistato un punto. Alla fine è stato il subentrante Suso che ha permesso ai rossoneri di agguantare la vittoria, segnando su un calcio di punizione. Le recenti prestazioni dello spagnolo avevano creato diversi malumori tra i tifosi rossoneri, e proprio contro la Spal è stata concessa l'occasione a Castillejo per dimostrare il ...

Bilancio Milan - i motivi dello sprofondo (rosso)nero : dirigenti pagati a peso d’oro e fallimento sul mercato - le prospettive per il futuro tra rischi e possibile rinascita : Buco da 150 milioni di euro. Il futuro del Milan rischia di essere (rosso)nero, le ultime notizie riguardanti il club sono sicuramente preoccupanti ma ci sono i margini per risolvere la situazione e pensare con ottimismo in vista delle prossime stagioni. Ma il campanello d’allarme è scattato nelle ultime ore. Negli ultimi mesi si è verificato il passaggio di proprietà di Yonghong Li al fondo Elliott ed il primo Bilancio si è chiuso ...

Marina Abramovic a Milano con “Estasi” : sarà possibile cenare nella mostra : La mostra "Estasi" di Marina Abramovic approda alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano da venerdì 18 ottobre. sarà possibile assistere alla mostra che presenta il ciclo di video The Kitchen: Homage to Saint Therese con cui l’artista che ha rivoluzionato il mondo della performance art. Diverse iniziative collaterali, tra cui la possibilità di cenare in mostra.Continua a leggere

Calciomercato Milan : possibile derby con l'Inter per Castrovilli - piace anche Camavinga : Il Milan sarebbe entrato in competizione con l'Inter per l'acquisto della giovane stella della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. La nuova proprietà rossonera guidata da Elliott Management, sta preferendo una strategia di mercato che prevede la firma di giovani giocatori ad alto potenziale al fine di registrare numerose plusvalenze in bilancio. I rossoneri hanno speso una somma considerevole nel mercato estivo per Theo Hernandez, Rade Krunic, ...

Milan - con Pioli possibile un modulo rivisitato : Hernandez e Leao sarebbero protagonisti : Marco Giampaolo pagherà il prezzo per il terribile inizio del Milan nella stagione. I rossoneri occupano il tredicesimo posto nella classifica della Serie A, avendo perso quattro delle prime sette partite disputate finora in questa stagione, inclusa una sconfitta per 2-0 in casa contro i "cugini" dell'Inter. Il licenziamento di Giampaolo dopo appena sette partite sembra essere la conseguenza inevitabile, anche se arriva dopo la vittoria ottenuta ...

Giampaolo esonerato?/ Milan - possibile addio : sogno Spalletti - alternativa Garcia : Giampaolo esonerato? Il Milan potrebbe decidere l'allontanamento del tecnico nonostante sabato sera sia arrivata la vittoria sul campo del Genoa.