“Mi sono svegliata con l’Apocalisse su Youtube” | ecco cosa sta accadendo agli youtuber

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Youtube non sarà più lo stesso, perlomeno per chi crea (e per chi fruisce) contenuti destinati a un pubblico di minori. C’è chi parla addirittura di “Apocalisse”: da oggi la piattaforma ha cominciato a “monitorare” tutti i video e i canali dedicatiunder 13, così da mandare in crisi gliche con quei target hanno costruito un vero e proprio impero. Il motivo di tale ‘stravolgimento’ risiede nella legge COPPA, acronimo di Children’s Online Privacy Protection Act, un ordinamento giudiziario che riguarda proprio la tutela dei dati personali e della privacy dei minori, e che vieta il tracciamento degli utenti di età inferiore di 13 anni. Google, la società che possiede Youtube, era stata infatti condannata a pagare una multa milionaria per aver violato questa legge consentendo la “targettizzazione” commerciale dei contenuti in maniera illegale. In altre ...

robertosaviano : “Sono uno scrittore. Non mi trovo né dove sono, né dove non sono. Potete mettermi in carcere, ma non potete tenermi… - matteosalvinimi : Ieri sera da Floris non mi sono annoiato, ma la pazienza non mi manca ?? Buona serata Amici! ?? LIVE ??… - berlusconi : Ho parlato con il sindaco di #Venezia @LuigiBrugnaro per informarmi. Siamo vicini ai cittadini. Mi sono messo a dis… -