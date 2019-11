Messina : imprenditore vittima di usura denuncia i suoi aguzzini - due arresti (2) : (Adnkronos) - Calabrò, "con atteggiamento di assoluta prepotenza, si è più volte presentato presso il magazzino dell’ imprenditore , impossessandosi, gratuitamente, di calzature e articoli di abbigliamento per un valore complessivo di 30.000 euro". In un’altra circostanza, invece, l’ usura io ha addirit

Messina : imprenditore vittima di usura denuncia i suoi aguzzini - due arresti (2) : (Adnkronos) – Calabrò, “con atteggiamento di assoluta prepotenza, si è più volte presentato presso il magazzino dell’ imprenditore , impossessandosi, gratuitamente, di calzature e articoli di abbigliamento per un valore complessivo di 30.000 euro”. In un’altra circostanza, invece, l’ usura io ha addirittura costretto la vittima a cedere un notevole quantitativo di merce, 260 paia di scarpe, ad un negoziante ...

Messina : imprenditore vittima di usura denuncia i suoi aguzzini - due arresti (3) : (Adnkronos) – Le indagini, condotte dai militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Patti, “hanno consentito di riscontrare passo per passo il drammatico racconto della vittima , vero punto di partenza dell’intera attività investigativa”. Più in particolare i gravi indizi a carico degli indagati sono emersi non soltanto raccogliendo le testimonianze di famigliari e conoscenti ed effettuando ...

Messina - imprenditore usa fondi comunitari per ristrutturare il suo appartameno e finisce nei guai : Sofia Dinolfo Aveva ristrutturato un appartamento privato utilizzando fondi europei per un totale di 730 mila euro, indagato un imprenditore di Messina Un nuovo e arredato appartamento grazie ai soldi provenienti da fondi comunitari. È successo a Messina, per la precisione a Barcellona Pozzo di Gotto, dove un imprenditore locale è finito nei guai. A fare la scoperta del piano messo in atto dal noto impresario operante nel settore ...