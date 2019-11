Melanie Griffith confessa | Ho pagato per essere ubriaca sul set

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019), ex compagna di Antonio Banderas, ha raccontato alcuni degli eventi che hanno accompagnato la sua lunga carriera cinematografica. L'occasione è stata l'uscita del libro Life Isn't Everything: si tratta di un romanzo che raccoglie testimonianze e ricordi di amici e colleghi su Mike Nichols, regista scomparso nel 2014 e che aveva collaborato connella pellicola che aveva lanciato l'attrice, Una Donna in Carriera., tra le pagine del libro,di aver dovuto pagare una multa di ben ottantamila dollari per essersi presentatasul set. L'attrice ha spiegato che, durante la lavorazione, veniva distratta dalla scena mondana di New York, che era piena di alcool e droga."Erano gli anni Ottanta," ha spiegato, "C'erano moltissime feste a New York. Tantissima cocaina. Eravamo pieni di tentazioni". Una realtà ...

