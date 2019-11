Mauro Icardi non salda una fattura da 17mila euro per dei lavori di ristrutturazione

Mauro Icardi - nuova vita al Psg : ha fatto le scarpe a Cavani. Schiaffo all'Inter : "Voglio restare qui" : Da quando è arrivato a Parigi Mauro Icardi è rinato. Lo scrive il Corriere della Sera in edicola l'11 novembre. Nove gol in dieci partite. Il duello con Cavani, per il posto da titolare in attacco scrive Stefano Montefiori, è ormai praticamente vinto dall'argentino. Per approfondire leggi anche: Ps

Ancora scintille tra Wanda Nara e Ivana Icardi - la sorella di Mauro attacca : “mia cognata non è la mia famiglia” : Non si placano le polemiche tra Wanda Nara e Ivana Icardi: la sorella di Mauro torna all’attacco Che tra Wanda Nara e Ivana Icardi non corra buon sangue è ormai un dato di fatto. Ma le due donne di Mauro Icardi continuano a regalare scintille. La sorella dell’attaccante argentino è tornata all’attacco contro la cognata in questi giorni, prendendo spunto dalle parole di un concorrente del GF Vip che l’avrebbe accusata di ...

Inter - Marotta su Mauro Icardi : 'La cessione era già stata decisa prima del mio arrivo' : Uno dei grandi tormentoni di mercato della scorsa estate è stato rappresentato dal futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non voleva lasciare l'Inter, arrivando a rifiutare offerte molto importanti e ricche arrivate da vari top club europei, su tutti il Monaco, l'Arsenal, la Roma e il Napoli. Alla fine, però, capendo di non avere spazio ha deciso di accettare il trasferimento al Paris Saint Germain proprio l'ultimo giorno di ...

Inter - Marotta torna a parlare di Mauro Icardi : “lo seguiamo con attenzione - è di nostra proprietà” : L’amministratore delegato nerazzurro ha parlato del momento felice che sta vivendo Mauro Icardi, ammettendo come il club continui a seguirlo Cinque gol nelle ultime quattro partite per Mauro Icardi, che ha cominciato a segnare con regolarità come avveniva ai tempi dell’Inter, facendo le fortune del Paris Saint-Germain. AFP/LaPresse L’argentino comunque resta nel radar del club nerazzurro, che resta proprietario del ...

Mauro Icardi - ecco il primo gol in Ligue 1 con il Paris Saint Germain. E Wanda Nara applaude : Mauro Icardi va a segno con la maglia del Paris Saint Germain in campionato: l’attaccante argentino chiude una bella azione dei parigini per il 2-0 all’Angers nella sfida poi vinta per 4-0. Dopo il gol in Champions League, la punta protagonista della ‘telenovela’ estiva con l’Inter mette il suo nome nel tabellino del Psg per la prima volta in Ligue 1. E in tribuna, come quando era a Milano, Wanda Nara applaude ...

L’Inter vince la causa contro Yao. Un monito per Mauro Icardi : L’Inter vince la causa contro Yao Guy Eloge Koffi. Il difensore ivoriano, che ha fatto parte dell’Inter nella stagione 2016-17 ed oggi è al Lugano, si era rivolto alla Fifa invocando l’articolo 15 per essere rimasto l’intera stagione tra tribuna e panchina. Dopo due anni e 5 pronunciamenti, il club ha avuto la meglio. Prima la Fifa e poi il Tas di Losanna hanno condannato sia il calciatore che il Lugano, multati per una ...

Inter - Mauro Icardi potrebbe decidere di tornare in nerazzurro a giugno : Il grande tormentone di mercato di questa estate è stato sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell'Inter, come ammesso più volte dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, e confermato successivamente anche dal presidente, Steven Zhang. Il giocatore, però, era convinto di riuscire a far cambiare idea a tutti volendo restare a Milano. Solo ...

Psg - le voci su Mauro Icardi isolato da Di Maria e Paredes : c'è lo zampino di Leo Messi? : Nonostante le due partite giocate da titolare contro Strasburgo e Real Madrid, Mauro Icardi ha già incontrato i suoi primi ostacoli in questa avventura al Psg. Il centravanti argentino ex Inter non sarebbe caduto nelle grazie dei suoi connazionali presenti in squadra, Angel Di Maria e Leandro Parede