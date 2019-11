Matteo Salvini vorrebbe “abolire” le scuole medie | “Sono tre anni di parcheggio”

Luigi Di Maio e Matteo Renzi hanno riaperto "il canale di comunicazione" con Salvini : Conte - settimane contate : Segnali di crisi di governo imminente. Matteo Renzi e Luigi Di Maio avrebbero entrambi riaperto i "canali di comunicazione" con Matteo Salvini. A riferirlo, sibillino, è Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale. Il messaggio è chiaro: i tre leader si parlano per preparare il terreno al dopo

Matteo Salvini attacca il governo : “manovra presentata da incapaci di intendere e di volere” : Una conferenza stampa a Montecitorio dai toni molto accesi quella fatta da Matteo Salvini a Montecitorio. Il leader della Lega è andato giù pesante sul governo attaccandolo sulla manovra: “I nostri parlamentari stanno facendo un enorme sforzo per migliorare una manovra economica presentata da incapaci di intendere e di volere, nel migliore dei casi. Non ho capito se il governo ci è o ci fa. Stanno mettendo d’accordo tutti ...

Matteo Renzi - la proposta indecente a Matteo Salvini : "Riforme? Vediamo chi dice di no" : Matteo Renzi ha sciolto le riserve: è possibile un patto con Matteo Salvini per approvare riforme di sistema, in primis la legge elettorale. L'apertura arriva in un'intervista al quotidiano La Stampa, dove Renzi ha accolto la proposta lanciata qualche giorno fa dal numero due della Lega, Giancarlo G

Matteo Salvini sbarca su TikTok : In Italia si arriva con i documenti : Matteo Salvini è ufficialmente sbarcato sul social più influente del momento, TikTok, dove il politico ha raggiunto un nuovo ed importante traguardo. Il leghista è infatti il primo politico Italiano ad aver deciso di iscriversi sulla piattaforma di TikTok, il social che sta facendo tremare in termini di visualizzazioni, il competitor Instagram di Mark Zuckerberg. Il leghista Salvini, inoltre, non è solo il primo politico Italiano a iscriversi ...

Matteo Salvini - ministro degli Interni ombra : incontra i Vigili del fuoco - "la vergogna di questo governo" : Non è più ministro degli Interni da tre mesi, Matteo Salvini, ma continua a muoversi come tale in giro per l'Italia. Il leader della Lega, primo partito dell'opposizione e d'Italia, ben oltre il 30% nei sondaggi, ha incontrato insieme al fidatissimo senatore Stefano Candiani, suo braccio destro ai t

Matteo Salvini - l'attacco frontale al governo sulla manovra : "Incapaci di intendere e di volere" : Matteo Salvini ci va giù pesante contro il governo Conte. In conferenza stampa a Montecitorio, accompagnato dai capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, il leader della Lega ha definito "dilettanti allo sbaraglio" i membri del governo e annuncia che la Lega sta lavorand

Matteo Salvini : “Subito un emendamento della Lega per destinare 100 milioni a Venezia” : L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia un emendamento della Lega per destinare 100 milioni di euro per mettere in funzione il Mose, il sistema di difesa di Venezia dalle acque alte. Il leader leghista ha anche esortato il Governo a destinare un miliardo previsto nella manovra economica per riparare ai danni subiti dal capoluogo veneto.Continua a leggere

Matteo Salvini a DiMartedì - durissimo attacco a Renzi : "Ultimo modello di vita. E di politica" : Ospite d'eccezione a DiMartedì di Giovanni Floris su La7, ecco Matteo Salvini. Il leader della Lega, nella puntata di martedì 12 novembre, ha rilasciato un'intervista a tutto tondo. Tema principale, ovviamente, l'Ex Ilva. Lo scenario più papabile, ad oggi e dopo l'addio confermato da ArcelorMittal,

Bruno Vespa a DiMartedì - il ritorno del Capitano Matteo Salvini : "Microtasse peso per gli italiani" : Bastano poche parole a Bruno Vespa per tratteggiare con assoluta efficacia il quadro politico. Siamo negli studi di DiMartedì, il programma di Giovanni Floris su La7, dove il conduttore di Porta a Porta punta il dito su una questione che aveva già sollevato nei giorni scorsi, ossia il maggior carico

Matteo Salvini è il primo politico che ha aperto un profilo su TikTok : Dopo il successo del tormentone «Io sono Giorgia», il leader della Lega è sbarcato sul social network della cinese Bytedance

Matteo Salvini - il piano per salvare Ilva e cacciare il governo : Libero vi svela come si prende l'italia : La tragedia dell'Ilva, almeno, ci ha insegnato due cose. La prima è che il problema dell' Italia non è il fascismo risorgente, come a sinistra vogliono far credere, bensì la deindustrializzazione. La seconda è che il governo, dinanzi a simili emergenze, è la malattia della quale pretende di essere l

Manovra - troppe tasse? Moody's dà la colpa a Matteo Salvini e sovranisti : La Manovra è piena di tasse ma la colpa sarebbe di Matteo Salvini, non del governo giallo-rosso che l'ha realizzata. Il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, ha ricordato che il ddl Bilancio "invece di intervenire in modo più rilevante sulla spesa corrente, prevede un significativo

'DiMartedì' - anticipazioni 12 novembre : ospiti il Premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini : Martedì 12 novembre, dalle ore 21:20 su La7, è prevista una nuova puntata di 'DiMartedì', il programma politico condotto dal giornalista Giovanni Floris. Come accade ogni settimana, il giornalista intervista i grandi nomi della politica italiana e li sottopone alle domande di numerosi giornalisti. Questa settimana il programma potrà contare su due ospiti di spicco: il Premier Giuseppe Conte e il Leader della Lega Matteo Salvini. Con loro ...

Chef Rubio - Matteo Salvini contro Italia Viva : "Lui in Rai? Che schifo" : Tutto drammaticamente vero. Si parla di Chef Rubio, l'insultatore seriale che odia Matteo Salvini, sovranisti, Israele e che attacca anche i poliziotti ucciso in servizio. Il cuoco è stato infatti allontanato da Discovery, la rete dove conduceva Camionisti in trattoria: meglio non averci a che fare,