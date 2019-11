Marc Marquez MotoGP - GP Valencia 2019 : “Sorpreso dal ritiro di Lorenzo. Cercherò di godermi questa gara senza pressioni” : Ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia (Spagna) assisteremo all’ultimo giorno di “scuola” per i piloti della MotoGP. Marc Marquez, con i suoi titoli mondiali in tasca, ha voglia di aggiornare ulteriormente le proprie statistiche: 11 vittorie e ai 17 podi stagionali. Allargando il discorso, giusto citare gli 81 GP vinti in totale, le 133 occasioni nella top-3 e le ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : Marc Marquez preoccupato dalla crescita della Yamaha. Ma di un maggiore equilibrio beneficerebbe l’intero sistema : “A.A.A. cercasi alternativa a Marc Marquez disperatamente“. Può far ridere e non si vuol di certo fare annunci di questo genere. Tuttavia, nel prossimo weekend (15-17 novembre), il Mondiale 2019 di MotoGP chiuderà i battenti e alla voce dominatore è Marchiato a fuoco il nome dell’asso nativo di Cervera. Otto titoli mondiali, 395 punti in classifica generale, 11 vittorie e 17 podi (15 consecutivi) nei 18 round disputati sono uno ...

Marc Marquez - MotoGP : ”Voglio continuare per molti anni in Honda - questa è la mia famiglia” : Marc Marquez è stato autore di una stagione da sogno che l’ha portato a vincere il suo ottavo Mondiale. La superiorità del pilota spagnolo è stata evidente e nessuno dei suoi avversari è riuscito ad impensierirlo nella lotta al titolo. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla sua Honda, probabilmente la moto migliore. Marquez in un’intervista rilasciata a Marca ha raccontato dei suoi progetti futuri, rassicurando i tifosi della ...

MotoGP - Giacomo Agostini su Marc Marquez : “È un fuoriclasse ed ha il tempo per superare il mio record” : Fino a qualche anno fa sembrava davvero inimmaginabile ma adesso c’è chi ritiene in pericolo il pazzesco record di 15 titoli mondiali vinti da Giacomo Agostini. Già perché Marc Marquez, pilota spagnolo di Cervera laureatosi nel 2019 per l’ottava volta campione iridato nel Motomondiale, potrebbe anche pensare di raggiungere e superare il primato di Agostini alla luce dei suoi 26 anni. Da quando è approdato in MotoGP nel 2013, il ...

Marquez - dominio mondiale. Dopo Marc in MotoGp - Alex vince il titolo di Moto2 : fratelli nella storia : I fratelli Marquez fanno doppietta nel Motomondiale. Dopo la cavalcata vincente di Marc in MotoGp oggi anche il più giovane Alex può festeggiare il titolo iridato in Moto2 grazie al secondo posto nel Gp della Malesia alle spalle del sudafricano Brad Binder e davanti allo svizzero Thomas Luthi. I fra

VIDEO Alex Marquez campione del mondo - il fratello Marc si scatena : festa grande in famiglia : Alex Marquez vince il suo primo titolo in Moto2 e può partire la festa al termine del Gran Premio di Malesia 2019 di Moto2. Tra chi ha preso d’assalto il pilota spagnolo direttamente in pista, c’è anche il fratello Marc, che riMarca una doppietta storica per la famiglia. Due piloti entrambi campioni del mondo. Andiamo a rivedere i festeggiamenti al termine della corsa di Sepang. VIDEO: I FESTEGGIAMENTI DEI Marquez ...

Marc Marquez MotoGP - GP Malesia 2019 : “Honda non stabile - sono stato aggressivo e sono caduto : mi fa male il ginocchio” : Marc Marquez è caduto durante le qualifiche del GP di malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è volato a terra mentre stava per lanciarsi nel suo giro buono e si è così dovuto accontentare dell’undicesimo posto, domani il Campione del Mondo dovrà cercare la rimonta partendo dalla quarta fila. Lo spagnolo stava cercando di Marcare Fabio Quartararo che ha poi conquistato la pole position, ma il suo intento purtroppo non ha ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : quinta pole-position stagionale per Fabio Quartararo. Sul giro secco il francese vale Marc Marquez : Fabio Quartararo centra la pole position del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP con una ennesima dimostrazione di forza. Si tratta della quinta partenza al palo della sua annata, un traguardo davvero notevole parlando di un rookie. Già, chi se lo ricorda più? Il francese del team Yamaha Petronas è solamente al primo anno nella classe regina, ma ormai corre come un campione navigato. In qualifica, poi, è ormai da tempo ...

