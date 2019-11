Manovra | FI | ' fondo da 100 milioni contro il caro voli in Sicilia' 2

Manovra : FI - 'fondo da 100 milioni contro il caro voli in Sicilia' (3) : (Adnkronos) - "Lo Stato - ha aggiunto Giusi Bartolozzi - non può sottrarsi al dovere di venire incontro alle istanze dei siciliani" e ha accusato i ministri "Patuanelli e Provenzano di non aver mai risposto alle nostre interrogazioni". "I diritti dei siciliani vengono negati ogni giorno" ha sottolin

Manovra : FI - 'fondo da 100 milioni contro il caro voli in Sicilia' : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Tre emendamenti per istituire un fondo di 100 milioni di euro per abbattere il caro biglietti per i voli da e per la Sicilia, attraverso il riconoscimento dell'insularità da parte dell'Europa con la conseguente continuità territoriale. E' la proposta che Forza Italia p

Manovra - le novità per le famiglie : dalla proroga del bonus bebè al congedo paternità di 7 giorni. C’è nuovo fondo per la disabilità : Siamo lontani dall’asilo nido gratis per tutti. Ma la legge di Bilancio per il 2020 contiene una serie di misure di sostegno soprattutto per le famiglie con redditi molto bassi. Alcune sono conferme, altre novità. E segnano un nuovo percorso che porterà all’Assegno unico per figli a carico, la misura di cui si è discusso fino all’ultimo: inizialmente prevista dal prossimo anno, poi slittata al 2021, salvo modifiche sarà la colonna portante del ...

Manovra : Anci Veneto - reintegro fondo Imu-Tasi per i Comuni ottima notizia : Padova, 22 ott. (Adnkronos) - “Il reintegro del fondo Imu/Tasi per i Comuni è un’ottima notizia per le amministrazioni comunali che avranno risorse aggiuntive per poter investire e rispondere alle istanze dei territori e delle Comunità. Si tratta di un segnale importante di attenzione e di sensibili

Manovra : Barbagallo - ‘altri 100 mln a fondo non autosufficienza’ : Roma, 14 ott (AdnKronos) – “Saranno messi altri 100 milioni sul fondo non autosufficienza. Oggi sono 50 milioni. Continuiamo a vedere qualche segno”. Così il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo al termine dell’incontro al ministero dell’Economia. L'articolo Manovra: Barbagallo, ‘altri 100 mln a fondo non autosufficienza’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Fondo per la famiglia in Manovra In arrivo 240€ a figlio fino a 18 anni : "Siamo in dirittura di arrivo: manterremo gli impegni presi con gli italiani e non solo. Nella manovra sono contenute delle misure a cui teniamo molto: stop all'aumento dell'Iva, una riduzione delle tasse dei lavoratori, le risorse per un grande piano di investimenti per l'ambiente e, novità di ieri, un Fondo per l'assegno unico e per i servizi alle famiglie". Segui su affaritaliani.it

Manovra - spunta il fondo famigliaPer il cuneo fiscale dote da 3 mld : Salgono a tre miliardi le risorse per il taglio del cuneo fiscale nel 2020. E' questa una delle ipotesi allo studio del governo, secondo quanto si apprende, che è emersa durante il vertice di maggioranza notturno a Palazzo Chigi durato più di tre ore. Segui su affaritaliani.it

Manovra : Pd - ‘passi avanti su fondo famiglia e più risorse per taglio tasse lavoratori’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – ‘Importanti passi in avanti nel vertice di questa notte sulla Manovra: così come richiesto dal Pd aumentano le risorse per la riduzione delle tasse sul lavoro per i lavoratori dipendenti e viene irrobustito il fondo famiglia”. Lo dice in una nota Stefano Vaccari della segreteria nazionale Pd.“Due obiettivi per i quali il Pd, insieme a tutta la maggioranza, stanno lavorando per dare un ...

Manovra : Misiani - ‘manteniamo impegni su taglio tasse lavoro e fondo famiglie’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Siamo in dirittura di arrivo: manterremo gli impegni presi con gli italiani e non solo. Nella Manovra sono contenute delle misure a cui teniamo molto: stop all’aumento dell’Iva, una riduzione delle tasse dei lavoratori, le risorse per un grande piano di investimenti per l’ambiente e, novità di ieri un fondo per l’assegno unico e per i servizi alle famiglie”. Lo dice il ...

Manovra - arriva il Fondo famiglia. Di Maio : “Quota 100 non si tocca - io non creo altri esodati” : Vertice di maggioranza nella notte a Palazzo Chigi per limare le ultime coperture della Manovra: partirà dal 2020 l'assegno unico da 240 euro al mese per ogni figlio all'interno di un "Fondo famiglia". Italia Viva propongono l'abolizione di Quopta 100 per recuperare risorse, ma Luigi Di Maio e Nunzia Catalfo fanno muro.Continua a leggere

Manovra - sale dote cuneo a 3 miliardi e spunta fondo famiglia. Scontro Quota 100 : Salgono a tre miliardi le risorse per il taglio del cuneo fiscale nel 2020. E' questa una delle ipotesi allo studio del governo, secondo quanto si apprende, che e' emersa durante il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi durato piu' di tre ore. L'obiettivo sarebbe quello di rendere la Manovra piu' ambiziosa, riferiscono fonti vicine al dossier, portando la cifra stanziata per il taglio delle tasse sul lavoro dai 2,7 a 3 miliardi, che si ...

