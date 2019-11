Manovra : Conte - ‘testo non può essere stravolto’ (2) : (Adnkronos) – Il premier ha quindi ricordato il lavoro fatto dal governo per trovare i 23 miliardi di risorse ‘uno sforzo incredibile”, ha detto. Non solo. ‘Abbiamo trovato anche altre risorse, abbiamo introdotto misure che i cittadini aspettavano da tempo, una su tutte l’abolizione del super ticket”. Tra le altre misure citate da Conte anche il taglio del cuneo fiscale, la misura impresa 4.0, il fondo ...

Matteo Renzi : "La Manovra è insufficiente. Non andrò al conclave di Conte" : “Le previsioni segnano burrasca in arrivo. E dobbiamo essere capaci di rilanciare subito”. Matteo Renzi, in un’intervista a La Stampa, lancia questo avvertimento. E spiega che venerdì a Torino proporrà “misure choc” per l’economia con una semplificazione delle regole per sbloccare gli investimenti. Sostiene di avere buoni rapporti con il premier ma che non andrà al suo ...

Manovra - Conte convoca vertice giovedì : 12.54 Il premier Giuseppe Conte ha convocato giovedì alle 18 una riunione di tutta la maggioranza sui tempi e i modi di discussione della Legge di Bilancio. A quanto si apprende prenderà parte al vertice, che precede il termine per la presentazione degli emendamenti alla Manovra, una delegazione assai folta composta da ministri e sottosegretari competenti, capi delegazione dei quattro partiti, capigruppo, presidenti di commissione e capigruppo ...

Manovra - Giuseppe Conte riunisce la maggioranza a Palazzo Chigi : 80 gli invitati : Il premier Giuseppe Conte ha convocato giovedì alle 18 una riunione di tutta la maggioranza sui tempi e i modi di discussione della legge di bilancio.A quanto si apprende prenderà parte al vertice, che precede il termine per la presentazione degli emendamenti alla Manovra, una delegazione di circa 80 persone composta da ministri e sottosegretari competenti, capi delegazione dei quattro partiti, capigruppo, presidenti di commissione ...

Conte ridisegna la Manovra : “Tasse più lievi su plastica e auto aziendali” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, apre a un alleggerimento delle tasse sulla plastica e sulle auto aziendali. Una revisione minima della manovra che, secondo l'inquilino di Palazzo Chigi, non deve cambiare il Contenuto della legge di Bilancio. Conte, inoltre, annuncia che riunirà i leader dei partiti di maggioranza in un weekend successivo al varo della manovra.Continua a leggere

Governo - Orlando attacca Conte : «Così non si dura - sulla Manovra sbaglia anche il premier» : Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, siete esasperati da Matteo Renzi e Luigi Di Maio? Fino a che punto? Siamo alla vigilia di una crisi di Governo? «No, semplicemente siamo preoccupati. Il...

ILVA E Manovra/ Mattarella toglie lo "scudo" al governo Conte : Il confronto governo-Mittal sull'ILVA è andato male, la MANOVRA contiene troppe tasse e il voto in Emilia-Romagna incombe su M5s e Pd. La legislatura trema

Manovra - Zingaretti : “Polemiche di Renzi operazione di basso livello. Fiber? Salvini accusa Conte di atto che ha fatto lui” : “Giusto che tutti portino il contributo in un’alleanza, il problema è se porti idee per costruire provvedimenti o per logorare e criticare. Aprire una polemica su una Manovra sottoscritta da tutti è un’operazione di basso livello che gli italiani giudicheranno”. Nicola Zingaretti evoca esplicitamente Matteo Renzi e le polemiche provenienti da Italia Viva sulla legge di Bilancio. “Combatto anche per Renzi, se pensa che ...

Manovra - Conte : passi significativi Paese : 13.34 Il premier Conte,dal Politecnico di Milano, sottolinea che per il governo è "decisiva la sfida dell'innovazione come strumento di crescita economica". Difende la Manovra: "Alcune misure possono deludere,ma partivamo da un quadro di finanza pubblica molto complicato". Oltre a scongiurare l'aumento dell'Iva, "siamo riusciti a fare varie cose per far compiere passi significativi al Paese", aggiunge Conte. "Non abbiamo fatto miracoli", ma ...

Manovra : al via incontro governo-sindacati con Conte : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi l’incontro tra il governo e i sindacati. Per l’esecutivo, al tavolo di confronto, siedono oltre al premier Giuseppe Conte, i ministri Roberto Gualtieri, Nunzia Catalfo, Stefano Patuanelli.L'articolo Manovra: al via incontro governo-sindacati con Conte sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra : Conte - ‘non è e non sarà delle tasse’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Fonti vicini al premier Giuseppe Conte, descrivono un presidente del Consiglio “fortemente deciso” a contrastare il tentativo di far passare questa come la ‘Manovra delle tasse’. “è una Manovra che ha evitato il già programmato aumento dell’Iva per 23 miliardi, che avrebbe avuto un impatto negativo su consumi e su tutte le famiglie. La realtà è che la Manovra è fortemente ...

Giuseppe Conte e le imboscate di Renzi. Manovra - "l'incidente in Senato" : viene giù il governo? : Nuove frizioni sulla Manovra potrebbero indebolire ancor di più la maggioranza. Non è un mistero la contrarietà del partito di Matteo Renzi, Italia Viva, su alcuni punti della prossima Manovra di bilancio, in particolare le tasse su plastica, zucchero ed auto aziendali. Il partito dell'ex premier st

Giuseppe Conte - tensioni nel governo sulla Manovra : i consigli anti-Renzi di Dario Franceschini : In Parlamento e nel governo sarà il Vietnam sulla manovra. Pd e Movimento 5 stelle da giorni cercano di difenderne l'impianto al quale si è arrivato dopo molti vertici a Palazzo Chigi per arrivare a un accordo. Adesso tocca ai gruppi di maggioranza, prima in Commissione e poi in Aula, difendere le m