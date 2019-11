Mancini | Stato si deve occupare della ‘City politica’

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Roma – “Penso che sia necessario che loitaliano si faccia carico di quella parte del centro di Roma che piu’ risente delle servitu’ determinate dalla presenza degli organi istituzionali. Manutenzione, arredo urbano, pulizia e vigilanza, devono avere un’attenzione specifica, a carico del bilancio dello, senza impegnare risorse del Comune necessarie per la manutenzione ordinariacitta’”. Lo dichiara Claudio, deputato romano del Partito democratico. “Il quadrilatero che va da Piazza del Popolo a Piazza Venezia e da Piazza di Spagna al Vaticano- continua Claudio- dovrebbe essere oggetto di un’attenzione speciale anche in considerazione dell’altissimo numero di turisti che lo visitano. Sono convinto che la prossima legge di bilancio nazionale, debba aiutare Roma Capitale non solo per i trasporti e ...

