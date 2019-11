Maltempo | violente mareggiate con raffiche di oltre 100km h | gli effetti del Ciclone

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Nelle scorse ore, ilMediterraneo ha pesantemente colpito le regioni meridionali e il Nord-Est, in particolare Venezia è stata messa in ginocchio da un’alta marea record a causa dei forti venti di scirocco. Anche la Puglia ha subito pesanti danni dal. Con i venti che soffiavano condi/h, lehanno avutodevastanti sulle aree costiere. Come mostrano le immagini della gallery scorrevole in alto e i video in fondo, Porto Cesareo è stata sferzata dai potentissimi venti, che hanno danneggiato gravemente il porto turistico di Ponente e hanno fatto crollare la parte alta di un pontile in muratura e di muretti di recinzione. Un pontile della darsena è stato sollevato e trascinato via dal vento e dal mare in burrasca, trascinando con sé tutte le barche ormeggiate. Centinaia le imbarcazioni che sono finite ammassate, alcune sul molo, ...

