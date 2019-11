Maltempo Venezia | via libera del Cdm allo stato emergenza e ai primi fondi

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “Per le spiagge di Lignano previste opere di protezione” : “I danni causati dal Maltempo a Lignano sia alle strutture private sia a quelle pubbliche sono rilevanti. Siamo al lavoro per tracciare assieme al Comune un quadro dettagliato e definire la stima dei danni, cosi’ da capire quali procedure attivare per mettere in sicurezza l’area. Cercheremo di agire anche attraverso le risorse del post-Vaia, perche’ sono gia’ previsti interventi di resilienza con la realizzazione di ...

Maltempo - ancora allerta a Venezia : da martedì sera 500 interventi dei vigili del fuoco - servizi minimi assicurati dalle farmacie : Sono oltre 500 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati dalle 21.30 di martedì sera per l’eccezionale acqua alta e Maltempo, che ha coinvolto Venezia e tutta la zona lagunare. ancora 50 le richieste da evadere che riguardano il recupero di natanti e allagamenti vari. Migliaia di confezioni disperse o danneggiate, computer ko e rete elettrica intermittente. Questa la condizione delle farmacie a Venezia, eppure, “nonostante i ...

Allerta Meteo - Scuole Chiuse anche Venerdì 15 Novembre : allarme Maltempo e acqua alta da Roma a Venezia [ELENCO] : Allerta Meteo – Nuovo allarme maltempo sull’Italia: una nuova perturbazione proveniente dal circolo polare artico sta arrivando nel Mediterraneo occidentale provocando fenomeni estremi tra stasera, domani, sabato e domenica in tutto il nostro Paese. Per questo motivo, Venerdì 15 Novembre le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno emanato ufficiale ordinanza: Grosseto Chioggia ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Fedriga : “E’ presto per la stima danni” : “Una stima precisa dei danni non e’ possibile farla per ora, ma ci saranno ugualmente messi in campo interventi economici immediati”. Cosi’ il presidente della Regiome Fvg, Massimiliano Fedriga, al termine dell’incontro che si è tenuto oggi a Trieste con il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. Questo significa, ha precisato Fedriga, una contribuzione a favore dei privati “per 5mila ...

Maltempo - Borrelli : “Il Friuli Venezia Giulia avrà lo stato di emergenza” : “Al primo Cdm utile, ci sarà la dichiarazione dello stato di emergenza per i vostri territori”. Lo ha detto il capo della Proteszione civile, Angelo Borrelli, oggi a Trieste dove ha incontrato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e il vicepresidente con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Oggi – ha precisato Borrelli – in Consiglio dei ministri andra’ la dichiarazione dello stato ...

Maltempo - Conte in Veneto : “Adotteremo stato d’emergenza per Venezia”. Disagi anche in Friuli e Alto Adige : Secondo giorno a Venezia per il premier Giuseppe Conte che ha partecipato alla riunione in prefettura, nel corso della quale si è discusso delle prossime misure per far fronte all’emergenza che ha colpito la città. Il 26 novembre, ha fatto sapere il presidente del Consiglio, sarà convocato il Comitato interministeriale mentre già nel pomeriggio di giovedì 14 sarà dichiarato lo stato d’emergenza per la città. Intanto, dopo una nottata ...

Maltempo Venezia : l’acqua alta è dovuta a un mix di scirocco e marea : Giornata devastante per Venezia, dove un mix di scirocco e marea ha generato un’acqua alta da record. Un dramma che giunge dopo il violento Ciclone Mediterraneo che ha devastato il Centro Sud. “La situazione di Venezia e’ stata determinata dalla combinazione di due fenomeni: i forti venti di scirocco, con raffiche fino a 100 chilometri orari che stanno soffiano su tutto l’Adriatico, sommati alla marea astronomica” ...

Maltempo - Conte : “Il governo c’è - è vicino a Venezia e ai veneziani” : “Il disastro che ha colpito Venezia è un colpo al cuore del nostro Paese. Fa male vedere la città così danneggiata, il suo patrimonio artistico compromesso, le sue attività commerciali in ginocchio. Alle autorità e alle Istituzioni locali che ho incontrato questo pomeriggio ho dato un segnale chiaro: il governo c’è. È vicino a Venezia e ai Veneziani”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla sua pagina Facebook. ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : scuole chiuse a Grado domani e venerdì : Visto il perdurare di condizioni critiche e dell’allerta meteo, il sindaco di Grado, Dario Raugna, ha disposto, per domani e venerdì, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e Grado, di tutto il territorio di Grado e Fossalon, compreso il nido comunale e parrocchiale. Inoltre, dall’amministrazione comunale si informa che, a causa dell’allagamento dovuto alle calamita’ naturali delle ultime ore, la farmacia ...

Maltempo Venezia - tornano a suonare le sirene dell’acqua alta : nuovo picco alle 23 : 35 - domani scuole chiuse : Mentre si attende la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, al termine della riunione operativa, stasera a Venezia sono risuonate nuovamente le sirene che preannunciano l’acqua alta. L’avviso, con due toni, riguarda la previsione di un picco di 125 centimetri alle ore 23.35. Le scuole della parte lagunare di Venezia resteranno chiuse anche domani. Lo ha fatto sapere il Comune di Venezia mentre le sirene suonano per avvisare i ...

Acqua alta a Venezia : Biennale chiusa per Maltempo - ma riapre domani : Riaprirà domani la Biennale d’Arte di Venezia che oggi è rimasta chiusa, spiegano all’Adnkronos dalla direzione, per “piccoli guasti”. L’impatto sulla Biennale è stato in realtà contenuto visto che “le sedi, sia i Giardini sia l’Arsenale, sono abbastanza ‘alti’“, ed a concorrere alla scelta di tenere chiuse le strutture oggi anche la considerazione che “nella giornata gli ...

Maltempo Venezia : “Pronti a interventi straordinari per la città gioiello” : “Due città gioiello tra le più fragili e indifese d’Italia, Venezia e Matera, sono state messe nelle ultime 24 ore a dura prova dal Maltempo. Personalmente ho assicurato al Prefetto di VeneziaZappalorto tutto il sostegno del dicastero che rappresento, ed ai cittadini colpiti dall’emergenza ho offerto una interlocuzione immediata. Resteremo costante in contatto anche nelle prossime ore per individuare problematiche e soluzioni. ...