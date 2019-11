Maltempo Veneto | Zaia | “Devastazione a Porto Tolle”

Maltempo Veneto : “Da questa sera ci sarà un peggioramento che si protrarrà per 24 ore - fino a venerdì sera” : Si è tenuta questa mattina a Treviso, nella sede della Provincia, la riunione dell’Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale convocata dalla Regione per fare il punto sulle evoluzioni della situazione meteo. Erano presenti tutte le componenti della Protezione Civile che comprende, tra gli altri, Vigili del Fuoco, le sette Prefetture, il volontariato di Protezione Civile, il 118, l’Autorità di Bacino, i Consorzi di Bonifica, ARPAV e tutte ...

Maltempo - Conte in Veneto : “Adotteremo stato d’emergenza per Venezia”. Disagi anche in Friuli e Alto Adige : Secondo giorno a Venezia per il premier Giuseppe Conte che ha partecipato alla riunione in prefettura, nel corso della quale si è discusso delle prossime misure per far fronte all’emergenza che ha colpito la città. Il 26 novembre, ha fatto sapere il presidente del Consiglio, sarà convocato il Comitato interministeriale mentre già nel pomeriggio di giovedì 14 sarà dichiarato lo stato d’emergenza per la città. Intanto, dopo una nottata ...

Maltempo - eccezionali nevicate al Nord Italia : la situazione resta critica in Val Pusteria - passi chiusi in Veneto : Dopo le eccezionali nevicate di ieri e delle scorse ore, in Alto Adige la situazione resta difficile: di notte a Brunico era stata ripristinata la corrente elettrica, ma poi è nuovamente mancata. La linea ferroviaria della Val Pusteria è aperta tra Fortezza e Brunico, e nelle prossime ore dovrebbe seguire il tratto Brunico-San Candido, mentre quello austriaco resterà probabilmente chiuso fino a domani. La statale attualmente è percorribile, ...

Maltempo : in Veneto continua a piovere - stato di attenzione nel bacino del Po s sulle Dolomiti : Venezia, 12 nov. (Adnkronos) – Prosegue l’ondata di piogge e di Maltempo che ha colpito il Veneto. Oggi e domani sono previste ancora precipitazioni diffuse e frequenti, con quantitativi anche abbondanti; saranno inoltre possibili rovesci, localmente anche temporaleschi specie in pianura. La fase più intensa è prevista tra questa serata e la mattina di mercoledì, mentre mercoledì pomeriggio è possibile un diradamento delle ...

Maltempo - è pieno inverno in montagna : tanta neve tra Alto Adige e Veneto : E’ pieno inverno sulle Dolomiti e in generale sulle montagne dell’Alto Adige e del Veneto. Si registrano nuovi accumuli: 5 cm ad Obergeggen, 15 cm a Pennes e 20 cm a Ladurns sopra Fleres. La prossima notte la neve potrebbe scendere fino al fondovalle. Questa settimana – ha spiegato il meteorologo provinciale Dieter Peterlin – “arriverà molta altra neve“. Il Maltempo sta colpendo il Veneto con un doppio sistema ...

Maltempo Veneto : obbligo di catene a bordo sui passi dolomitici : Il Prefetto di Belluno, Francesco Esposito, ha disposto oggi l’obbligo di circolazione dei veicoli solo se muniti di pneumatici invernali o catene a bordo, lungo i principali passi dolomitici e le strade provinciali, viste le previsioni di nevicate da domani sulla parte alta della provincia. L’ordinanza sarà in vigore a partire dalle ore 14.00 di domani fino alla mezzanotte di giovedì 14 novembre. Gli enti gestori delle strade e le ...

Maltempo : Veneto - stato attenzione sui monti e sulle coste per il forte vento : Vneezia, 11 nov. (Adnkronos) - Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un nuovo bollettino, nel quale si conferma l’arrivo di precipitazioni in tutta la Regione, accompagnate da forti venti. Le previsioni Arpav dicono, infatti, che, tra martedì e mercoledì, sono attese pre

Maltempo Veneto : allerta declassata da ‘arancione’ a ‘gialla’ sui settori nord-occidentali : “Sulla base dei fenomeni in atto e previsti la regione Veneto ha declassato per domani, sabato 9 novembre, il livello di allerta da ‘arancione’ a ‘gialla‘ sui settori nord-occidentali“. A renderlo noto è il Dipartimento della protezione civile, ricordando che “le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di ...

Maltempo : stato di preallarme in Veneto per le attese precipitazioni : Alla luce delle annunciate precipitazioni diffuse e persistenti in varie zone del Veneto il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticita’ idrogeologica e idraulica, decretando lo stato di preallarme e di attenzione da oggi pomeriggio alle ore 8 di domani mattina. Lo stato di preallarme interessa i bacini: Vene-A (Alto Piave, provincia di Belluno); Vene-H (Piave Pedemontano); Vene-B (Alto ...

Maltempo : Veneto - nevica in montagna - stato di preallarme per le forti piogge : Venezia, 8 nov. (Adnkronos) – nevica abbondantemente sulla montagna veneta, ed anche la regina delle Dolomiti, Cortina d’Ampezzo si è svegliata stamane sotto una bianca coltre di neve.E in conseguenza delle precipitazioni diffuse e persistenti in varie zone del Veneto, anche a carattere di rovescio o temporale, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, ...

Maltempo Veneto : due pescatori in difficoltà in Laguna soccorsi da elicottero dell’Aeronautica Militare : Un elicottero HH-139A del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è intervenuto nella notte per soccorrere due pescatori in difficoltà sulla loro imbarcazione nella Laguna Veneta, in prossimità di Chioggia. L’equipaggio d’allarme, dopo essere stato attivato dal Rescue Coordination Centre dell’Italian Air Operation Centre di Poggio Renatico, è decollato dall’aeroporto Militare di Cervia – sede del 15° Stormo – e si è ...

Maltempo Veneto - Zaia : “Dopo Vaia ancora molte sfide da portare a termine” : “Abbiamo ancora molte sfide da portare a termine ma stiamo lavorando senza sosta: 1.746 cantieri aperti, quasi 468 milioni di euro, vale a dire tutte le risorse disponibili, investite e cantierate. Un grande lavoro di squadra che sta producendo risultati incredibili per ricostruire le nostre montagne devastate esattamente un anno fa dalla tempesta Vaia”. Lo ha affermato questa mattina Luca Zaia che, presentando il bilancio di un ...