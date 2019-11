Maltempo | eccezionali nevicate al Nord Italia | la situazione resta critica in Val

Maltempo : a Venezia possibili maree eccezionali nei prossimi giorni : Dato l’evolversi della situazione meteorologica, con forte calo barico, venti di scirocco molto sostenuti nell’Adriatico centro-meridionale e di bora nel Golfo di Trieste, i modelli previsionali del Centro maree del Comune di Venezia indicano la possibilità di maree eccezionali per martedì 12 e mercoledì 13 novembre. Le previsioni, valutate con Cnr-Ismar e Ispra, prevedono, in particolare, martedì mattina alle ore 10 un picco di ...

Maltempo Sicilia - Protezione civile : “Piogge eccezionali - non capitava da 200 anni” [DATI] : “Le prime rilevazioni sulle piogge cadute nella Sicilia centro-sud orientale in questo fine settimana, ci dicono che si è trattata di una situazione eccezionale che in alcuni casi può verificarsi ogni duecento anni. La violenza delle precipitazioni con caratteristiche differenti nelle diverse zone geografiche dell’isola e la loro concentrazione in poco tempo ha fatto il resto, causando notevoli danni in numerosi Comuni“. Così il capo ...

Maltempo - l’esperto : ”Questi fenomeni eccezionali sono destinati a diventare comuni” : ”In un immediato futuro, i fenomeni meteorici eccezionali o rari diverranno comuni, con un ovvio incremento del rischio per la popolazione. Oltretutto, con l’inverno alle porte, si ripresenterà l’annosa problematica delle valanghe che ogni anno producono sui nostri rilievi 25 morti e che solo nelle regioni dell’arco alpino sono adeguatamente monitorate”. E’ l’allarme lanciato da Massimiliano Fazzini, ...