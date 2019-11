Maltempo | Borrelli | “Il Friuli Venezia Giulia avrà lo stato di emergenza”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) “Al primo Cdm utile, ci sarà la dichiarazione dellodi emergenza per i vostri territori”. Lo ha detto il capo della Proteszione civile, Angelo, oggi a Trieste dove ha incontrato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e il vicepresidente con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Oggi – ha precisato– in Consiglio dei ministri andra’ la dichiarazione dellodi emergenza per il Comune di, ma andra’ anche la dichiarazione del, cosi’ come quella del resto del Veneto e delle altre regioni”. Da inizio anno, ha ricordato, “abbiamo avuto 100 eventi calamitosi e 33 morti in tutta Italia. Oltre a far fronte alle emergenze e alle calamità ormai sempre più frequenti legati ai cambiamenti climatici è necessario “lavorare per prevenire”. ...

Ale79Friul : RT @TgrRaiFVG: Il Capo Dipartimento della Protezione Civile @DPCgov in #FVG per valutare i danni provocati dalle piogge e dalle mareggiate.… - ForzaFvg : ?????? MALTEMPO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE CON IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ANGELO BORRELLI Oggi, du… - CRFVG : RT @Riccardi_FVG: Il Capo del @DPCgov Angelo #Borrelli interviene nell'aula del @CRFVG per relazionare sullo stato degli interventi dopo il… -