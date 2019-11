Maltempo Alto Adige | ancora in 2 000 senza corrente

Previsioni Meteo Napoli : Maltempo a oltranza - alto rischio di alluvioni e allagamenti : Previsioni Meteo Napoli – Intanto, peggioramento intenso, anche un po’ inatteso di tali proporzioni, accorso nella notte, ma soprattutto dalle prime ore di questa mattina e ancora attivo. Un minimo di bassa pressione abbastanza ampio, esteso dai canali delle isole maggiori e fino al basso Lazio, ha convogliato lungo il suo ascendente depressionario correnti umide e instabili persistenti per più ore e perfettamente direzionate sulla ...

Maltempo - Conte in Veneto : “Adotteremo stato d’emergenza per Venezia”. Disagi anche in Friuli e Alto Adige : Secondo giorno a Venezia per il premier Giuseppe Conte che ha partecipato alla riunione in prefettura, nel corso della quale si è discusso delle prossime misure per far fronte all’emergenza che ha colpito la città. Il 26 novembre, ha fatto sapere il presidente del Consiglio, sarà convocato il Comitato interministeriale mentre già nel pomeriggio di giovedì 14 sarà dichiarato lo stato d’emergenza per la città. Intanto, dopo una nottata ...

Maltempo e neve in Trentino Alto Adige : 400 persone isolate. A Brunico senza corrente : “Paesaggio irreale” [FOTO e VIDEO] : “Qui a Brunico c’è un paesaggio irreale perché tutto è senza luce, anche i negozi, che sono chiusi. Tranne qualche piccolo esercizio di alimentari che però non ha più cibo fresco, perché è già stato tutto acquistato. Noi in casa usiamo torce elettriche, lampadine e candele. Il riscaldamento qui non funziona ma fortunatamente in casa c’è ancora un certo tepore“, ha dichiarato all’ANSA Donatella Calò, residente ...

Maltempo - disagi in Alto Adige : in 15mila senza elettricità : Alessandro Ferro Le abbondanti nevicate delle ultime ore hanno provocato un black-out elettrico in Alto Adige, 15 mila utenze sono al buio. Ferrovie e strade sono bloccate dalla caduta di alberi Le nevicate che hanno colpito nelle ultime ore l'Alto Adige sono state la causa di enormi disagi: per il Maltempo, si sono resi necessari 280 interventi dei vigili del fuoco mentre 15 mila utenze rimaste senza elettricità. Interrotta la linea ...

Maltempo - eccezionale nevicata al Nord/Est : troppa NEVE su Dolomiti e Alto Adige - caos e blackout tra Italia e Austria : Situazione critica per la NEVE al confine tra Italia e Austria: a Heiligenblut è caduto un metro di NEVE nella notte e sono migliaia le case senza corrente elettrica nel Tirolo orientale, in Carinzia e in Stiria. A Heiligenblut, come negli altri comuni della Moelltal, sono chiuse le scuole e gli asili. Gli scuolabus non riescono a circolare sulle strade innevate. Si registrano frane e smottamenti. Sull’autostrada dei Tauri problemi a causa ...

Maltempo : forti nevicate in Alto Adige - allerta per Autobrennero : Il limite delle nevicate in Alto Adige in serata e’ sceso anche sotto i 700 metri. Fiocchi bianchi gia’ a Bressanone mentre e’ in atto una copiosa nevicata tra Vipiteno e il Brennero. Sull’autostrada A22 del Brennero le corsie nel tratto verso il confine di Stato sono parzialmente innevate e sono in azione i mezzi spartineve e spargisale. In queste ore diversi sono gli interventi in Alto Adige dei vigili del fuoco per ...

Maltempo - è pieno inverno in montagna : tanta neve tra Alto Adige e Veneto : E’ pieno inverno sulle Dolomiti e in generale sulle montagne dell’Alto Adige e del Veneto. Si registrano nuovi accumuli: 5 cm ad Obergeggen, 15 cm a Pennes e 20 cm a Ladurns sopra Fleres. La prossima notte la neve potrebbe scendere fino al fondovalle. Questa settimana – ha spiegato il meteorologo provinciale Dieter Peterlin – “arriverà molta altra neve“. Il Maltempo sta colpendo il Veneto con un doppio sistema ...

Maltempo Alto Adige : atteso un metro di neve : Dopo l’estate di San Martino l’inverno: sono le due facce di questo autunno in Alto Adige. Alla neve caduta nei giorni scorsi in quota nei prossimi giorni si aggiungerà altra. Attualmente sta leggermente nevicando al Brennero. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin soprattutto domani sera e venerdì sono attese forti precipitazioni con neve in quota, in alcune zone della provincia addirittura fino ad un metro. Il ...

Maltempo : in Alto Adige assaggio d’inverno - arrivano neve e pioggia : Tanta pioggia e neve in arrivo in Alto Adige, sul versante meridionale delle Alpi: lo afferma sul suo profilo Twitter il meteorologo Dieter Peterlin, secondo il quale già nelle giornata di oggi si registreranno leggere precipitazioni e, a causa delle basse temperature, cadranno alcuni fiocchi di neve anche a quote basse. Domenica, spiega Peterlin, ci sono state le prime gelate della stagione a Bressanone e Merano, mentre questa mattina anche a ...

Maltempo - prima neve a Cortina - fino a 40cm in Alto Adige : in quota fiocchi abbondanti [FOTO e VIDEO] : L’autunno ha cominciato a fare sul serio dopo un inizio stagione con temperature primaverili: prima importante nevicata in quota sulle Alpi, anche in Val d’Aosta. neve da Cortina ad Asiago, montagne finalmente imbiancate e prime sciate sulle Dolomiti in programma per domenica. I primi fiocchi hanno iniziato a cadere due notti fa, ma tra ieri e oggi le nevicate si sono fatte più copiose ed estese nella regione, scendendo fin nei ...

Maltempo sotto controllo in Alto Adige ma permane l’allerta meteo : “Il gruppo di valutazione dell’Agenzia della Protezione civile delle Provincia di Bolzano ha confermato lo stato di allerta fino alle 12 di sabato, dichiarato nei giorni scorsi in previsione dell’arrivo di ondata di Maltempo“, afferma il coordinatore Centro funzionale provinciale Willigis Gallmetzer. Gli esperti dei vari settori interessati (Ufficio idrografico, Ripartizione foreste, Bacini montani, Vigili del fuoco, ...

Maltempo in Alto Adige : neve e pioggia battente - temperature in calo : Nevica 1000 metri e piove a fondovalle in Alto Adige dove si registra un crollo termico. A Bolzano si registrano +6°C, a Merano, Bressanone e Brunico +5°C, e +1°C a Dobbiaco e Vipiteno. Valori negativi sopra i 2000 metri. Imbiancati i rilievi e la zona di Vipiteno in Alta Val d’Isarco. Le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono parzialmente innevate tra Vipiteno ed il confine di Stato dove si sono accumulati alcuni cm di ...

Maltempo Alto Adige : neve al Brennero - temperature in calo : Prima nevicata della stagione in Alto Adige: fiocchi cadono tra Vipiteno e Brennero, a Resia, in Val Ridanna e nella zona di Tubre. La neve cade anche a 1.300 metri. Sull’autostrada A22 del Brennero le carreggiate sono innevate sopra Vipiteno fino al confine di Stato del Brennero. La statale del passo Stelvio è stata chiusa per motivi di sicurezza, Vige la chiusura invernale per i passo Rombo (tra Merano e l’Austria) e Stalle (Val ...

Maltempo - alto rischio mareggiate : Livorno prevede di chiudere il lungomare : Per l’intensificarsi del vento e per la previsione di mareggiate dalla mezzanotte, la protezione civile comunale di Livorno ha previsto di chiudere al traffico viale Italia, circa 2 km del lungomare cittadino. La stessa Protezione civile, che peraltro gia’ da ieri monitora costantemente fiumi e corsi d’acqua minori, ha deciso di provvedere alla chiusura di questo tratto di viali a mare in citta’ perche’ il meteo ...