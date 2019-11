L' oroscopo del weekend dal 15 al 17 novembre | Gemelli razionale | Vergine affettuosa

oroscopo settimanale dell'amore dal 18 al 24 novembre : buone stelle per l'Acquario : Il mese di novembre è ormai entrato nel vivo. È un momento di risoluzione per l'Acquario, per il quale alcuni nodi verranno al pettine. Al contrario nei prossimi giorni il Capricorno potrebbe avere agitazioni e contrasti, soprattutto nei rapporti con il Cancro. Incontri favoriti per i Gemelli, che potrebbe trovare l'amore con l'Ariete. Di seguito l'Oroscopo completo sull'amore e le affinità tra i segni per la settimana dal 18 al 24 novembre ...

L'oroscopo del 15 novembre : momento di revisione per la Bilancia - Pesci ottimisti : La seconda settimana del mese sta per volgere al termine, ma prima di dare ufficialmente il benvenuto al week end, è interessante approfondire i presagi degli astri e delle stelle per venerdì 15 novembre. Sarà una giornata fortunata per il Cancro, grazie all'ingresso della Luna nel segno, al contrario la Vergine vivrà un momento sottotono, soprattutto per il fisico. Cambiamenti e trasformazioni per la Bilancia. Ecco di seguito L'oroscopo ...

L'oroscopo del week-end 16-17 novembre : Cancro ispirato - provocazioni per i Gemelli : L'oroscopo del week-end 16-17 novembre annuncia un fine settimana piuttosto interessante e ricco di eventi. Questo è un mese un po' stancante e freddo, una sorta di transizione tra i mesi estivi a quelli invernali. Per questo non c'è da stupirsi se ci si sente stanchi e svogliati. L'aspetto lunare di sabato e domenica rappresenterà un punto di svolta per alcuni segni. Qualcuno si riscoprirà pieno di ispirazione, come nel caso dei nativi del ...

oroscopo Paolo Fox del giorno - 14 novembre : previsioni del giovedì : Oroscopo del giorno, Paolo Fox, 14 novembre: previsioni del giovedì Oggi a I Fatti Vostri l’astrologo per eccellenza Paolo Fox svela l’Oroscopo del giorno, 14 novembre assegnato ai dodici segni dello zodiaco. Oggi l’Ariete dovrà trovare più tempo per se stesso mentre chi è nato sotto il segno dei Gemelli potrà contare su una Luna che darà grande energia. Giornata di riflessione per il Leone e per il Cancro sarà una giornata ...

L'oroscopo del giorno 14 novembre : Toro stanco - Acquario entusiasta : Il piano mentale si fa spazio nelL'oroscopo di giovedì e punta un riflettore sulle idee, facendo passare in secondo posto i sentimenti grazie alla presenza di Luna in Gemelli che rende le sensazioni più impersonali. Molto riflessivi e distaccati nei confronti dell'amore, non solo i Gemelli ma anche Bilancia, Acquario, Leone e Ariete vivranno le storie sentimentali con maggiore obiettività, analizzando ciò che capita in modo approfondito. Buono ...

oroscopo del giorno 15 novembre con classifica - ultimi sei segni : Acquario e Pesci 'top' : L'Oroscopo del giorno 15 novembre mette sotto analisi la giornata relativa al prossimo venerdì. In evidenza nell'articolo, come ormai prassi, la nuova classifica stelline quotidiana, nonché le previsioni su amore e lavoro nel frangente impostate sui segni dalla Bilancia, fino al segno dei Pesci. Prima di dare qualche anticipo sui migliori e i peggiori del periodo, è d'obbligo mettere in rilievo un transito astrale abbastanza significativo: ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 14 novembre : Ariete frizzante - Bilancia carismatica : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì punta l'attenzione sull'emotività, le sensazioni e le divergenze delle relazioni a due, approfondendo i transiti planetari e trovando una scappatoia che aggira eventuali ostacoli e conduce alla felicità. Luna in Gemelli sprigiona energia positiva anche per Bilancia, Acquario, Leone e Ariete che vivranno la'more con maggiore vivacità e leggerezza. Venere in Sagittario completerà il tutto in modo ...

oroscopo domani Paolo Fox - previsioni zodiacali del 14 novembre : Oroscopo domani di Paolo Fox, 14 novembre. Le previsioni del giovedì ARIETE: le coppie potranno parlare con più chiarezza del solito. Venere favorevole darà una grossa mano. Devono trovare più tempo per se stessi. Buone notizie per il lavoro. TORO: domani secondo l’Oroscopo di Paolo Fox potranno parlare chiaramente di amore e sentimenti. Bella notizia dal punto di vista professionale. GEMELLI: la Luna porta buona energia da sfruttare ...

L'oroscopo del 14 novembre : cambiamenti per il Toro - incontri per i Pesci : La seconda settimana del mese sta per volgere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il week end, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute per la giornata di domani, 14 novembre 2019. Grazie alla Luna in posizione favorevole sarà una giornata vantaggiosa per i nati sotto il segno della Bilancia e dello Scorpione. Ci saranno dei cambiamenti per il ...

L'oroscopo del 14 novembre : telefonata inaspettata per lo Scorpione - Acquario impulsivo : Una nuova giornata sta arrivando. L'oroscopo di giovedì 14 novembre annuncia novità davvero succose per alcuni segni zodiacali. Periodo romantico e sensuale per gli innamorati che sono nati sotto il segno della Vergine. telefonata inaspettata per i nativi dello Scorpione. Nel dettaglio, l'astrologia di questa giornata di giovedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i 12 simboli dello Zodiaco....Continua a leggere

oroscopo di oggi Paolo Fox : le stelle del 13 novembre a I Fatti Vostri : Oroscopo del giorno Paolo Fox: previsioni zodiacali mercoledì 13 novembre 2019 Nuovo appuntamento con I Fatti Vostri e l’Oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo di Rai2 ha chiuso il programma condotto da Giancarlo Magalli, Graziano Galatone e Roberta Morise con i suoi consigli, invitando il pubblico a casa a non credere ma verificare. Paolo Fox ha svelato l’Oroscopo del 13 novembre assegnando un numero di stelle ai segni zodiacali ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 13 novembre : Capricorno prudente - Vergine distaccata : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì punta un riflettore sulla sensibilità lunare in Toro a stretto contatto con un rigore Saturniano che fa scintille. Il trigono astrale che si genera miscela fantasia a serietà, coinvolgendo in modo alquanto altalenante non solo Toro, ma anche Capricorno e Vergine. Se da un lato saranno accentuate la passionalità e le emozioni ardenti, dall'altro l'effetto saturniano schiaccia le sensazioni e raffredda ...

oroscopo - previsioni del 13 novembre : Toro rilassato - Sagittario frenetico : L'Oroscopo di mercoledì 13 novembre prevede molti avvenimenti inaspettati, soprattutto per i segni zodiacali come l'Acquario e lo Scorpione, mentre saranno in arrivo alcuni pensieri negativi per il Cancro e la Vergine, che porteranno diversi cambiamenti. Di seguito il dettaglio delle previsioni astrali di tutti i segni....Continua a leggere

L'oroscopo dell'amore per i single del 13 novembre : Gemelli comunicativi - Pesci delusi : L'amore bussa alla porta del cuore nelL'oroscopo di mercoledì 13 novembre e invoglia i nativi sotto ciascun segno zodiacale a passare all'azione con coraggio e intraprendenza, vincendo le insicurezze e i dubbi che spesso li bloccano. Urano dal Toro e in sinergia con Luna garantisce una nuova carica energica e originale, benefica anche per la Vergine, Capricorno, Cancro e Pesci. Mentre invece Ariete, Sagittario, Bilancia e Scorpione avranno filo ...