Lodovica Comello incinta | l’annuncio su Instagram | “È un maschio”

Lodovica Comello sarà mamma per la prima volta : Lodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloPrimo figlio in arrivo per Lodovica Comello. La conduttrice e attrice, 29 anni, è incinta, come raccontano gli scatti social. «L’annuncio» l’ha dato, con un pizzico d’ironia, nella notte di Halloween: lei sul divano, pancione ben in vista, di fronte al marito (il produttore argentino Tomas Goldschidt), ...

Italia's Got Talent - Lodovica Comello è incinta : Lodovica Comello è in attesa del suo primo figlio. La conduttrice di "Italia's Got Talent", la trasmissione in onda su Sky, ha scelto di annunciare il lieto evento sui social, dove fino ad ora aveva nascosto la notizia. La Comello ha pubblicato un post nel giorno di Halloween e molti fan e follower hanno pensato che si trattasse di uno scherzo a tema. "0% scherzetto.... 100% dolcetto!!I", ha scritto nella caption del post Instagram Lodovica. ...

Lodovica Comello è incinta e lo annuncia con una foto su Instagram : La conduttrice e cantante Lodovica Comello ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere incinta. La 29enne che è diventata famosa per essere stata una delle star della serie di Disney Channel, Violetta, ha voluto condividere con i suoi fan questa lieta notizia, approfittando dell’avvento di Halloween e giocando sull’arrivo di una dolce sorpresa. L’annuncio su Instagram Nel 2015 si sono celebrate le nozze con il suo ...

Lodovica Comello è incinta : primo figlio per la cantante e attrice : Lodovica Comello è incinta: primo figlio dal marito Tomas Goldschmidt Cicogna in volo per Lodovica Comello. L’ex stellina Disney ha annunciato su Instagram l’arrivo del primo figlio, che dovrebbe nascere nei primi mesi del 2020. L’attrice e cantante ha chiarito che non si tratta di uno scherzo ma che il suo pancione è tutto vero. […] L'articolo Lodovica Comello è incinta: primo figlio per la cantante e attrice proviene da ...

Extravergine : Lodovica Comello protagonista di una sitcom piccante e al femminile : Extravergine - Melissa Anna Bartolini, Lodovica Comello, Pilar Fogliati e Stella Pecollo Sex & the City ha fatto scuola, sdoganando la sessualità femminile e raccontandola da tutti i punti di vista possibili. Meno uno, forse, ovvero la verginità ad oltranza: nessuna tra Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha era giunta illibata alla soglia dei trent’anni, come invece succede a Dafne, la protagonista della nuova serie comedy prodotta da ...

Lodovica Comello «Extravergine» nella nuova serie comedy su Fox : Dopo Romolo + Giuly. La guerra mondiale italiana, Fox Networks Group Italy prosegue il suo impegno nelle produzioni originali con EXTRAVERGINE, la nuova serie comedy in 10 episodi da 30’, co-prodotta con Publispei di Verdiana Bixio in onda su FoxLife (Sky, 114) e Fox (Sky, 112) dal 9 ottobre il mercoledì alle 21.15. Una commedia dai...