Lo sviluppo del film di Uncharted è talmente lungo che Mark Wahlberg passa da possibile

Lo sviluppo del film di Uncharted è talmente lungo che Mark Wahlberg non vestirà più i panni di Nathan Drake ma quelli di Sully : Sony sta cercando di realizzare un film di Uncharted da oltre un decennio ormai, e mentre l'ultimo tentativo di portare la storia di Nathan Drake sul grande schermo - con Tom Holland di Spider-Man - sembra che potrebbe effettivamente essere realizzato, l'aggiunta di Mark Wahlberg al cast questa settimana è un promemoria di quanto sia stato profondo questo inferno di sviluppo.Potreste non ricordare, ma non è la prima volta che l'attore Mark ...

I GIORNI DEL SUD/ Mediterraneo e sviluppo - un nuovo metodo e si volta pagina : I ministri De Micheli e Amendola, i rettori delle università campane, il presidente della Svimez Giannola e molti altri al convegno sul Marocco di Confindustria Napoli-Caserta e della Fondazione per ...

L’ex allenatore dell’Arsenal Arsène Wenger è stato nominato responsabile dello sviluppo mondiale del calcio della FIFA : L’allenatore francese Arsène Wenger è stato nominato responsabile dello sviluppo mondiale del calcio della FIFA (“Federazione internazionale di calcio”). Wenger ha 70 anni ed è noto soprattutto per aver allenato la squadra inglese dell’Arsenal tra il 1996 e il 2018, vincendo tra le

Boccia : «Digitale driver di sviluppo del Paese». Il mercato vale 72 miliardi : «Un Paese che non ha materie prime e fonti energetiche deve tornare ai fondamentali, focalizzarsi sul lavoro, che è un fattore di coesione», ha detto il presidente della Confindustria, sottolineando che «dobbiamo darci grandi obiettivi nella creazione di posti di lavoro», anche puntando sul digitale e «intervenendo sui fattori, cosa da cui è nata Industria 4.0

Scoperto un nuovo fattore dello sviluppo del tessuto muscolare : Scoperte le funzioni di un nuovo fattore essenziale per la formazione e la crescita del muscolo scheletrico in tutti i vertebrati: si tratta di CK2, una proteinchinasi già nota per essere coinvolta in svariate attività cellulari e nei tumori ma mai associata allo sviluppo del tessuto muscolare. La ricerca, condotta dal team di ricercatori diretto da Giorgia Pallafacchina (Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche Cnr-In di ...

Gli 11 miliardi non restituiti da Milano al Centro-Sud. Lo sviluppo a scapito dell'altra Italia : Un ragazzo studia per anni arrivando a frequentare l?Università, si laurea brillantemente e magari si specializza, poi va a lavorare altrove, sfruttando al meglio le competenze...

Il futuro dell’acqua : sviluppo - innovazione - tecnologia - sostenibilità : L’acqua una risorsa per uomo, ambiente, scienza e tecnologia. Risorsa vitale e irrinunciabile, l’acqua mostra sempre più di essere vulnerabile. Se, da una parte, i settori interessati fanno delle risorse idriche un ambito di elevata competizione (energia, agricoltura e domestico/potabile in primis), allo stesso tempo gli impatti e le minacce dei cambiamenti climatici possono insistere su un ambito già di per sé fragile. Le più recenti politiche ...

L'addio di ArcelorMittal scuote il governo. Il ministero dello sviluppo : "L'ex Ilva non chiude" : L'addio di ArcelorMittal agli stabilimenti ex Ilva scuote la maggioranza di governo. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per domani pomeriggio a palazzo Chigi i vertici dell'azienda. Poco dopo la nota con cui il gruppo anglo-indiano aveva annunciato ai commissari straordinari dell'azienda la volontà di rescindere l'accordo, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha convocato un incontro al Mise con i ...

PS5 : Sony sta analizzando il prezzo della console e conferma che lo sviluppo dei giochi "procede senza problemi" : Durante la conference call finanziaria trimestrale di Sony con investitori e analisti, il chief financial officer Hiroki Totoki ha parlato dell'imminente PS5 e altro.Totoki-san ha affermato che il lancio di PS5 nella stagione delle vacanze 2020 è "il passo più importante nello sviluppo della piattaforma PlayStation". Ha anche aggiunto che lo sviluppo di PS5 sta procedendo secondo i piani e Sony ritiene che lo sviluppo dei giochi da parte dei ...

Il director di Star Wars Jedi : Fallen Order parla delle influenze di God of War 3 nello sviluppo del gioco : Abbiamo imparato moltissimi nuovi dettagli sull'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order, come l'assenza di un sistema di viaggio veloce. Ora emerge un'altra piccola curiosità su Stig Asmussen, l'uomo che ha anche diretto l'amato God of War 3 e che dirige i lavori su Fallen Order.Fallen Order è, ovviamente, un gioco molto diverso dal gioco precedente di Asmussen, ma ha preso spunti dal suo lavoro precedente e li ha inseriti nel suo lavoro sul ...

Casali del Manco (CS).Intervista ad Aurelio Morrone - già Assessore Provinciale all’ Ambiente : ”Il neo-Comune Casalino dovrà perseguire un Innovativo Modello di sviluppo”. : Aurelio Morrone al nostro Giornale: “Sarebbe stato utile per Casali del Manco, in questa prima esperienza amministrativa, caratterizzata da