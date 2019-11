Lo spread tra BTp e Bund risale? Ecco i tre motivi dell’inversione

Borse in rialzo. Focus su guerra commerciale e trimestrali. spread in area 160 : Le Borse europee aprono in territorio positivo dopo la debolezza della vigilia. Tokyo chiude in rialzo. Occhi puntati sulle trattative Usa-Cina. In Italia si guarda allo Spread BTp-Bund, che resta in area 160 punti base sui massimi da inizio settembre

Cattolica - il Vaticano e lo “spread” tra soci religiosi e investitori : «Non possono essere accettate le domande di ammissione a socio di chi non professi la religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle opere cattoliche». Così lo Statuto di Cattolica Assicurazioni. Forse discutibile per una società che dal 2000 è quotata in Borsa

Mustier neutralizza il caro-spread Sub holding estera per UniCredit : Le richieste autorizzative potrebbero partire in occasione della presentazione al mercato del nuovo piano industriale, a dicembre e al termine di un processo di interlocuzione con le diverse authority istituzionali Segui su affaritaliani.it

