LIVE Khimki-Olimpia Milano 47-51 | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | meneghini avanti

(Di giovedì 14 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce qua il secondo quarto.di 4. 47-51 Ancora Luis Scola. Sono 14 i punti per lui in questi primi venti minuti. 47-49 Bomba di Gill su assist di Shved. 44-49 Ancora Luis Scola su assist di Nedovic. 44-47 5/5 dal campo di Jerebko. 42-47 1/2 dalla lunetta per Scola. 42-46 Quarta tripla su nove tentativi di Alexey Shved. 17 punti per lui. 39-46 Scola da tre! 39-43 Arrivano i primi due punti della partita di Stefan Jovic. 37-43 Ancora Jerebko, 4/4 dal campo per lui. 35-43 Tap-in vincente di Scola. 35-41 Jovic ruba palla e Jerebko riporta i padroni di casa a -6. 33-41 Canestro da due del Chacho. 33-39 Altri due punti per Shved, immarcabile! 31-39 Nedovic è infuocato. Tripla e +8. 31-36 Micov suona la carica con una bomba. 31-33 Due punti di Jerebko su assist di Shved e Messina chiama time out. 29-33 Due punti di ...

