L’Italia è il terzo Paese al mondo per debito pubblico pro capite | 62 700 dollari a testa

L’Italia è il terzo Paese al mondo più indebitato con 62.700 dollari a testa : Ha più ombre che luci il ritratto del governo e dell’amministrazione pubblica delL’Italia che emerge dal rapporto «Uno Sguardo al Governo» dell’Ocse, che passa ai raggi X la gestione pubblica dei 36 Paesi che aderiscono all’organizzazione

Moto – FIM Isde - L’Italia al terzo posto nel Trofeo e nel Trofeo Junior dopo il secondo giorno : La Maglia Azzurra conferma la top 3 nel World Trophy e guadagna una posizione sia tra gli Under 23 che nel Club Team Award. I risultati ufficiosi del secondo giorno di gara Il secondo giorno della FIM Isde 2019 si è svolto sullo stesso percorso del Day 1, con la Maglia Azzurra ancora una volta autrice di buone prestazioni sia nel Trofeo sia con gli Junior. Vento e polvere hanno caratterizzato il martedì di gara, che ha visto l’Australia ...

Pattinaggio di figura – Cup of China : terzo posto per L’Italiano Matteo Rizzo : Matteo Rizzo, talento 21enne delle Fiamme Azzurre, conquista il podio nella quarta tappa di ISU Grand Prix, il suo secondo assoluto in carriera Arriva da Chongquing, in Cina, il secondo podio dell’Italia in questa stagione di ISU Senior Grand Prix. Dopo Guignard-Fabbri nella danza a Grenoble tocca a Matteo Rizzo illuminare la scena sul ghiaccio dell’Huaxi Culture and Sports Center: il talento 21enne delle Fiamme Azzurre ...

LIVE Sinner-Kecmanovic 2-4 4-1 4-2 0-1 - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : L’Italiano vince il terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Buona prima di Kecmanovic. 30-40 DUE PALLE BREAK PER SINNER! Il serbo decide di rischiare ma la scelta non paga. 30-30 Ottima risposta di diritto di Sinner: soffre Kecmanovic. 30-15 Prima solida del serbo. 0-15 Risponde bene Sinner che poi chiude a rete con la stop volley. 1-1 Sinner batte bene e si butta in avanti chiudendo con lo smash: solido e maturo sin qui. 40-30 Ancora una prima ...

LIVE Sinner-Kecmanovic 2-4 4-1 3-2 - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : L’Italiano può chiudere il terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Ottima diritto in avanzamento di Jannik Sinner: game cruciale. 0-30 Altro errore dell’italiano: diritto lungo del classe 2001. 0-15 Ottima risposta del serbo che manda fuori giri Sinner. 3-2 Ace esterno del #60 al mondo. 40-0 Buona prima del serbo. 15-0 Rovescio di Sinner in rete: buona prima del serbo. 3-1 Serve alla grande Sinner: Kecmanovic appeso ad un filo per il terzo ...

LIVE Sinner-Kecmanovic 2-4 4-1 2-1 - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : break delL’Italiano ad inizio terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 il serbo prova a restare attaccato al match ma con un break di svantaggio. 40-15 Bravo Kecmanovic che schiaccia a volo con il diritto sul lob di Sinner. 15-15 CHE PUNTO DI SINNER! Finta di palla corta, poi di diritto incrociato, per poi metterla lungolinea slice. Binaghi in tribuna approva. 15-0 Gran punto di Kecmanovic con il diritto angolato. 2-0 CHE RIMOMTA DI SINNER! STRAORDINARIO! Di ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 : L’Italia si giocherà il terzo posto col quartetto femminile : Finale per il terzo posto agguantata dal quartetto femminile dell’Italia durante la seconda tappa di Coppa del Mondo 2019 di Glasgow, dove, dopo una qualificazione non eccelsa, le ragazze dirette da Dino Salvoldi sono riuscite a risalire la china. Chiara Consonni, Simona Frapporti, Vittoria Guazzini e Silvia Valsecchi (orfane di Letizia Paternoster) hanno chiuso la loro prova del first round dell’Inseguimento a squadre in 4:20.355 ...

L’Italia è il terzo paese Ue per quantità di rifiuti trattati : Rimini, 6 nov. – (Adnkronos) – L’Italia è il terzo paese in Europa per quantità di rifiuti trattati ma è necessario strutturare in tutto il paese filiere che garantiscano la corretta chiusura del ciclo, nonché sciogliere alcuni nodi, dalla carenza impiantistica agli aspetti autorizzativi, che frenano il pieno sviluppo del settore. E’ quanto emerso dal Convegno ‘La filiera della gestione dei rifiuti organici: ...

Pallavolo - World Cup – Terzo successo per L’Italia : gli azzurri dominano l’Egitto : Terzo successo per l’Italia in World Cup: la Nazionale maschile di Pallavolo supera l’Egitto in 3 set Dopo il ko contro la Polonia, l’Italia torna a sorridere. Nella prima gara disputata a Hiroshima dopo il trasferimento da Fukuoka, gli azzurri tornano a vincere superando l’Egitto. Per i ragazzi di coach Gianlorenzo Blengini è il Terzo successo della competizione dopo quelli ottenuti su Tunisia e Argentina. ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : L’Italia continua a marciare! Terzo posto - Turchia e Francia alle spalle : si vedono le Olimpiadi : Passano le suddivisioni, trascorrono le ore ma l’Italia resiste saldamente nelle posizioni di vertice delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si stanno disputando a Stoccarda. La nostra Nazionale si è esibita brillantemente in mattinata chiudendo la gara con 245.996, nel pomeriggio ci è finita alle spalle una big come la Francia (245.127) e pochi minuti fa si è dovuta inchinare anche l’insidiosa Turchia che ...

Migranti - L’Italia è il terzo Paese europeo per numero di stranieri regolarmente residenti : diminuiscono ingressi per motivi di lavoro : L’Italia è il terzo Paese europeo per presenza di Migranti, dopo Germania e Regno Unito e prima di Francia e Spagna. A raccogliere i dati è l’ultimo rapporto sull’immigrazione Caritas-Migrantes 2018-2019. Gli stranieri regolarmente residenti in Italia sono 5.255.503, l’8,7 per cento della popolazione. E se c’è chi arriva, c’è anche chi se ne va: il rapporto sottolinea anche l’allontanamento di cittadini ...