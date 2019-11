Legge elettorale | l' iter comincerà a dicembre

Si riapre la partita sulla Legge elettorale : La strada è sì lunga, ma intanto la maggioranza di governo fissa i primi paletti, circoscrivendo il campo d'azione e spazzando via in un sol colpo ogni ipotesi di proporzionale puro (inviso al Pd e al segretario Nicola Zingaretti). I dem, però, devono 'cedere' sul maggioritario, che esce di scena, per la gioia di M5s e Leu. Scelta che, in realtà, non dispiace nemmeno a Italia viva. Il timing che i giallorossi si sono dati, poi, ...

Legge elettorale - la maggioranza dice no a uninominale e a proporzionale puro : Intanto si procede per esclusione. Ed è già un primo passo. Il vertice di maggioranza sulla Legge elettorale ha tagliato, mettendolo nero su bianco in un documento comune, le ‘ali’ estreme: via i collegi uninominali maggioritari e via il proporzionale puro, stile Prima Repubblica. Il campo da gioco, per dirla con Federico Fornaro, è stato delimitato. C’è anche un timing ambizioso: l’impegno a ...

Legge elettorale : maggioranza - testo a Camera entro 20 dicembre : La maggioranza di governo, al termine del primo vertice sulla Legge elettorale, ha stabilito la road map della riforma, che prevede l'incardinamento del testo della proposta di Legge sul nuovo sistema di voto in commissione alla Camera tra il 16 e il 17 dicembre. La maggioranzaha condiviso la non praticabilità di "soluzioni fondate su collegi uninominali maggioritari né modelli proporzionali senza correttivi".

Pdl maggioranza a Camera - verso primo incontro su Legge elettorale : La maggioranza ha presentato alla Camera la prima tranche del pacchetto riforme, con l'obiettivo di controbilanciare gli effetti del taglio dei parlamentari. Si tratta delle prime tre riforme contenute nel documento di impegno sottoscritto da Pd, M5s, Leu e Iv. Ovvero, la riduzione da tre a due del numero dei delegati regionali che compongono la platea che elegge il Capo dello Stato e la modifica dell'elezione del Senato su base regionale, che ...

Legge elettorale : Lombardia approva adempimenti per referendum (2) : (Adnkronos) – Nel corso del dibattito che ha approvato le integrazioni alla proposta del referendum, sono stati respinti oltre 30 emendamenti presentati dai gruppi di opposizione. Pollice verso anche per quattro ordini del giorno del Movimento cinque Stelle e uno del Partito Democratico.La Suprema Corte, ha spiegato in Aula la presidente della Commissione Affari Istituzionali, Alessandra Cappellari (Lega), ha invitato i promotori ...

Lombardia : martedì in Consiglio regionale atti indirizzo e Legge elettorale (2) : (Adnkronos) – La seduta prevede quindi l’esame del provvedimento, integrato con le indicazioni della Corte di Cassazione, che chiede di promuovere il referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale (relatrice Alessandra Cappellari, Lega). Infine, ultimo punto all’ordine del giorno, la proposta di risoluzione che si pone l’obiettivo di potenziare gli interventi di diagnosi precoce, presa in ...

Dopo la batosta umbra - la maggioranza riprende con le riforme. A dicembre - Legge elettorale : Due diversi ddl costituzionali, uno da avviare alla Camera e l'altro gia' all'esame del Senato - ma che subira' modifiche - per mettere in pratica il primo step di riforme contenuto nell'accordo di maggioranza, siglato lo scorso 7 ottobre, e scritto nero su bianco in un documento di impegni. E' l'ipotesi a cui si sta lavorando, ma la decisione definitiva sul metodo da seguire e, di conseguenza, sui provvedimenti da presentare, sara' presa solo ...

Riforme - la maggioranza conferma l’accordo sulle 4 misure. Legge elettorale entro dicembre : La maggioranza ha confermato l’intenzione di portare avanti la 4 Riforme costituzionali su cui si era accordata il 7 ottobre, alla vigilia del voto sul taglio dei parlamentari. Il tavolo a cui hanno partecipato tutti i capigruppo ha rinnovato l’intesa e si è aggiornato a domani (mercoledì) alle 12 a Palazzo Madama. Le Riforme riguardano l’omogeneizzazione dell’elettorato attivo e passivo di Senato e Camera (18 anni per votare e 25 ...

Sicilia : Fava - 'tempi maturi per nuova Legge elettorale' : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - "La presentazione di un disegno di legge di modifica della legge elettorale Siciliana da parte del M5S, che segue il deposito nei mesi scorsi di un testo di riforma a mia firma, dimostra che i tempi sono maturi per affrontare seriamente l’argomento. Un tema che avevo g

Legge elettorale - per il referendum sul Rosatellum la Cassazione chiede un’integrazione del quesito e una nuova denominazione : Un’integrazione del quesito referendario: lo ha chiesto la Corte di Cassazione, per una questione formale, agli otto Consigli regionali che il 30 settembre avevano presentato istanza di referendum abrogativo sulla Legge elettorale. La Suprema Corte ha concesso tempo fino all’8 novembre. La Corte ha anche invitato i promotori a cambiare la denominazione per la sua identificazione. A riferire quanto hanno deciso i giudici è stata la ...

Riforme - il Pd scopre le carte "Ecco la nostra Legge elettorale" : Quale legge elettorale vuole il Partito Democratico? Che Riforme costituzionali intende portare avanti la maggioranza? Come integrare il recente taglio dei parlamentari con la riforma elettorale? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Stefano Ceccanti, capogruppo del Pd in... Segui su affaritaliani.it

I piani militari della Turchia e i giochi di Di Maio sulla Legge elettorale : Questo era oggi sul Foglio quindi molti di voi l'avranno già letto, ma va tenuto via per questa cena (magari di lunedì non vedrete molta gente...) e soprattutto per le prossime perché vi dà fantastici argomenti contro quelli che spacciano le vittorie dei sovranisti e dei nazionalisti e dei protezion