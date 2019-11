Lega | a Bologna sfida di piazze e numeri | Salvini apre la campagna per la Regione

Salvini a Bologna - tensioni al corteo anti Lega : polizia usa gli idranti sui manifestanti : La tensione è salita quando i manifestanti hanno cercato di raggiungere la zona rossa formata intorno al Paladozza vive era in corso la convention della lega con la presenza di Matteo Salvini e della candidata Lucia Borgonzoni. C'è stato un lancio di oggetti e la polizia ha riposto con gli idranti disperdendo la folla.Continua a leggere

Bologna - polizia usa idranti per allontanare corteo contro la Lega : Momenti di tensione a Bologna, dove gli attivisti dei collettivi e dei centri sociali si sono dati appuntamento per protestare contro la convention della Lega al Paladozza. Per allontanare il corteo, che si stava avvicinando ai blindati schierati per proteggere l’impianto sportivo, la polizia ha usato gli idranti. I manifestanti hanno indietreggiato, continuando a scandire cori contro Salvini e il Carroccio. Dal corteo sono partiti fumogeni e ...

Bologna - idranti contro i manifestanti del corteo contro Lega e Matteo Salvini : "Vi odiamo" : I soliti noti, "sinceri democratici". Siamo a Bologna, dove i centri sociali sono in strada per manifestare contro la sola presenza di Matteo Salvini in città, al PalaDozza la festa della Lega per lanciare la candidatura di Lucia Borzongoni, leader della coalizione di centrodestra, che il 26 gennaio

Lega a Bologna : idranti contro il corteo dei centri sociali : idranti della polizia in azione per allontanare il corteo dei centri sociali che si stava avvicinando ai blindati schierati per proteggere il Paladozza dove è in programma l’iniziativa della Lega.Dal corteo, in via Riva Reno, poco distante dal palazzetto, sono partite bottiglie e palloncini pieni di vernice.

Strage Bologna - Legale di Cavallini : “Teoria 86esima vittima trova avallo sostanziale” : Bologna, 15 ott. (Adnkronos) – “Se la notizia, data dall’Adnkronos, sarà confermata, è evidente che ci si trova di fronte a una situazione nuova rispetto alla precedente. La teoria della 86esima vittima trova un avallo sostanziale: quel lembo facciale, quei reperti che sono stati rinvenuti e da cui è stato estratto il Dna non appartenendo a Maria Fresu, appartengono a una persona che, allo stato, è sconosciuta, mai ...

Il giallo dei passaporti cileni falsi che colLegano le bombe sugli aerei alla strage di Bologna : Il filo rosso che collega alcuni tra i più efferati attentati degli anni '70 e '80 è costituito da alcuni passaporti falsi, tutti cileni, e tutti necessari a coprire le reali identità degli autori delle stragi: dalle bombe sugli aerei del 1974 agli attacchi di Carlos Lo Sciacallo, passando per la strage di Bologna.Continua a leggere

Crozza-Salvini contro il vescovo di Bologna : “Toglie il maiale dai tortellini? E poi togliamo l’uva dal vino e i fondi russi dalla Lega?” : Nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarante Crozza/ Salvini si scaglia contro l’iniziativa ‘Tortellino dell’accoglienza’, con carne di pollo al posto del maiale, voluta dall’Arcivescovo di Bologna per andare incontro ai cittadini di fede islamica: “Ci volete far mangiare i tortellini senza carne ? Ci volete togliere il maiale dai tortellini? e perché non toglierci ...

Bologna : tortellini al pollo per favorire l'integrazione - Salvini e la Lega contrari : Un tortellino bolognese al pollo. In occasione della festa patronale di San Petronio (che prenderà il via venerdì 4 ottobre) si distribuirà oltre al classico tortellino con ripieno di maiale, il tortellino dell’accoglienza, ossia al pollo. E subito è scoppiata la polemica (politica) che ha investito, principalmente, la Diocesi di Bologna (guidata da monsignor Matteo Zuppi). Matteo Salvini, leader della Lega, è subito andato all'attacco: "Stanno ...