«Le Mans ’66 – L’ultima sfida» | Christian Bale | «Vi presento Ken Miles»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 14 novembre 2019)'66 - La grande'66 - La grande'66 - La grande'66 - La grande'66 - La grande'66 - La grande'66 - La grande'66 - La grande'66 - La grande'66 - La grande'66 - La grandeKenè un uomo impulsivo, un maestro della meccanica che ha tutte le carte in regola per farcela, ma che rischia di bruciarsi prima di iniziare a brillare. «Non scendeva a compromessi in nulla e questo si è rivelato sia la sua salvezza che il suo tallone d’Achille», racconta, che lo interpreta in Le’66 – L’ultima, il nuovo film di James Mangold che lo vede protagonista insieme a Matt Damon e che arriva al cinema il 14 novembre. Una storia vera, che segna il rapporto di amicizia tra Carroll Shelby (Damon), il pilota che ha vinto la 24 ore di Le...

Wradioitaliane : Christian Bale e Matt Damon in pista per 'Le Mans '66': 'La sfida di due perdenti contro il dio Ferrari' - infoitcultura : Le Mans '66 – La Grande Sfida, la recensione del film con Christian Bale e Matt Damon - infoitcultura : Arriva il film Le Mans 66: curve, velocità e amicizia nella sfida di Ford a Ferrari -