“Le Mans ’66 – La grande sfida” | al cinema torna in scena lo scontro Ford-Ferrari

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Neanche a farlo apposta, proprio nel giorno della presentazione ufficiale dell’ultimo bolide prodotto a Maranello, la “Roma”, esce nelle saletografiche italiane il film “Le’66 – La, diretto da James Mangold, distribuito dalla 20th Century Fox e costato ben 100 milioni di dollari. Al centro della trama gli storici accadimenti del motorsport degli anni ’60, quando lasi mette in testa di battere lasui circuiti di gara di tutto il mondo. Unoche contrappone filosofie progettuali e motoristiche distanti ma accomunate dalla sete di gloria. Motivo del singolar tenzone fra i cordoli è la voglia didi far battere forte il cuore dei giovani appassionati americani. Anche perché l’Ovale Blu, un colosso dell’automobilismo a stelle e strisce, continua a farsi soggiogare da un piccolo costruttore italiano della ...

MarcoScafati1 : “#LeMans’66–Lagrandesfida”, al #cinema torna in scena lo #scontro #Ford-Ferrari - adolis_fetewi : (Oggi prima volta al Cinema CityLife per vedere in v.o Le Mans '66 / Ford V Ferrari. Se non riesco ad arrivare in… - Noovyis : (Le Mans '66 - La grande sfida, recensione: la Ford duella con la Ferrari, Mangold attacca Hollywood) Playhitmusic… -