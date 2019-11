Le foto delle proteste contro Matteo Salvini a Bologna

Le foto del festival delle luci di Durham : Una festa di luci invade le strade della città inglese di Durham per la decima edizione del Lumiere festival, in programma dal 14 al 17 novembre. Sono ben 37 le installazioni luminose che si possono ammirare per tre sere, dalle 16:30 alle 23:00. Si tratta del più grande festival delle luci organizzato nel Regno Unito. Per festeggiare la decima edizione, quest’anno vengono proposte, oltre a installazioni nuove di zecca, anche opere che ...

Costanzo e Maria De Filippi - la foto delle nozze è un falso : La foto delle nozze di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è un falso. A dichiararlo, nel corso del programma Vite da Copertina, è Giovanni Ciacci secondo cui lo scatto più famoso della coppia sarebbe in realtà un fotomontaggio. Nel corso della trasmissione in onda su Tv8, l’ex protagonista di Detto Fatto ha parlato di una delle coppie più famose della tv, svelando un retroscena sul loro matrimonio. Maria de Filippi e Maurizio Costanzo si ...

Facebook - il consenso alla pubblicazione delle foto si può sempre revocare : Il Tribunale di Bari ha stabilito che la persona ritratta può sempre cambiare idea, indipendentemente dalla liberatoria sottoscritta. E la richiesta di cancellazione deve essere esaudita

Maria De Filippi ospite da Adriano Celentano. Gli scatti in esclusiva delle prove – foto : Adriano Celentano con Maria De Filippi Adriano Celentano e Maria De Filippi insieme sul palco. L’evento è servito. Il Molleggiato ospiterà la popolare conduttrice Mediaset nella seconda puntata di Adrian Live, in onda stasera su Canale5. Davidemaggio.it è in grado di mostrarvi, in esclusiva, alcuni scatti inediti che ritraggono i due durante le prove dell’atteso incontro televisivo destinato a calamitare l’attenzione. In ...

Iva Zanicchi : Mio padre non sapeva delle mie foto su Playboy : Ospite di Mario Giordano nel programma Fuori Dal Coro, Iva Zanicchi si è dimostrata la mattatrice della serata e ha raccontato un aneddoto relativo al periodo - era la fine degli anni Settanta - in cui posò per un servizio su Playboy: "Mio padre non lo ha mai visto, mia madre gli disse che avevo fatto un servizio bellissimo per Famiglia Cristiana". È bene precisare che le foto della cantante sulla rivista a sfondo erotico non consistevano in ...

Acqua alta a Venezia - le immagini storiche delle annate record. foto : L’episodio più grave nel novembre 1966, quando la marea raggiunse i 194 centimetri d’altezza. Il 12 novembre 2019 è arrivata a 187 . Ma allagamenti eccezionali nella città veneta si sono registrati anche nel 2002, 2008 e 2009: ecco tutti gli scatti d’archivio. LA DIRETTA

Chi sbaglia paga - il codice Lampard ‘colpisce’ i giocatori del Chelsea : ecco la lista delle multe [foto] : Il manager del Chelsea ha stilato una lista di multe da comminare in caso di determinate violazioni commesse dai propri giocatori Un regolamento da rispettare, con una sanzione pecuniaria da applicare in caso di violazione. Al Chelsea chi sbaglia paga, così ha deciso Frank Lampard, che ha stilato una vera e propria lista delle multe da comminare per determinate infrazioni. AFP/LaPresse Il conto più salato si paga in caso di arrivo in ...

Muro di Berlino - Le auto della Germania dellEst foto GALLERY : Il 3 ottobre del 1990 i territori della Germania Orientale vengono inglobati nella Repubblica Federale Tedesca chiudendo, di fatto, il processo di riunificazione delle due aree, avviato il 9 novembre del 1989 con la caduta del Muro di Berlino. Un evento epocale, anche per gli appassionati di motori: in quel giorno di 30 anni fa, carovane di auto marciano per la prima volta verso la zona Ovest della città, e quelli che fino ad allora erano il ...

‘Leonardo : Experience a Masterpiece’ - una magnifica mostra interattiva presso la National Gallery di Londra sulla Vergine delle Rocce [foto] : 500 anni dopo la sua morte, Leonardo rimane uno degli artisti più famosi del mondo e “Leonardo: Experience a Masterpiece” presso la National Gallery di Londra fornirà una coinvolgente esplorazione del suo genio come pittore, focalizzata sulla Vergine delle Rocce (vedi foto della Gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Dal 9 novembre 2019 al 12 gennaio 2020, le Ground Floor Galleries saranno completamente trasformate in uno ...

Ufficiale Skam Italia 4 - le prime foto dal set non lasciano dubbi sull’inizio delle riprese : Quest'estate TIMVision aveva annunciato che non ci sarebbe stato Skam Italia 4. Una cancellazione che ha sollevato un polverone di polemiche tra i fan della serie, i quali si sono riversati in rete per esprimere la loro rabbia contro il servizio. Anche gli attori si sono dichiarati rammaricati per la cancellazione, soprattutto perché il prodotto di Ludovico Bessegato è considerato il miglior remake dell'originale norvegese. I fan, così come il ...

Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate : le Frecce Tricolori colorano il cielo di Roma [foto] : In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a quanti donarono la vita per la Patria al Sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Il Capo dello Stato, al suo arrivo a Piazza Venezia, accompagnato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, e dal capo di stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, ha passato in rassegna il ...

Si chiude la più spaziale delle edizioni di Lucca Comics [foto] : Si abbassa il sipario su Lucca Comics and Games, edizione 2019. Mai in precedenza un’edizione della seconda manifestazione al mondo dedicata ai fumetti aveva messo in mostra racconti spaziali legati non alla fantascienza ma alla scienza, con certo quel pizzico di fantasia che ovviamente deve contraddistinguere il mondo della creatività sulla tavola da disegno, sia di carta o digitale. Tre infatti le opere dedicate all’esplorazione ...

Subaru - La leggenda delle Impreza sportive - foto GALLERY : Al Salone di Tokyo, ormai in chiusura, abbiamo potuto toccare con mano lesclusiva WRX STi EJ20 Final Edition, unedizione limitata della berlina Subaru che sancisce laddio al motore EJ20, il celebre due litri boxer in servizio dal 1989. Questa vettura JDM, riservata al mercato giapponese, verrà prodotta in soli 555 esemplari: un numero che rievoca lImpreza 555, lauto in grado di rendere planetaria la fama del marchio Subaru ottenendo nel 1995 i ...