Le cinque punte di diamante della ricerca italiana negli Stati Uniti

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : in cinque a punteggio pieno tra cui Caruana - Carlsen patta - Anand si riscatta - prima vittoria per Vocaturo : Seconda giornata del FIDE Grand Swiss 2019, torneo a sistema svizzero che si disputa all’Isola di Man e che qualificherà il vincitore, o comunque chi arriverà immediatamente alle spalle di Magnus Carlsen, campione del mondo in carica, e a Fabiano Caruana, vicecampione e già ammesso di diritto al Torneo dei Candidati 2020, da cui uscirà il nuovo sfidante al titolo iridato di Carlsen. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA Anche oggi il ...