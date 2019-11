Lara Comi arrestata | l' ex eurodeputata di FI accusata di tangenti

Indagine "Mensa dei poveri" - Arrestata Lara Comi (Forza Italia) : Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, coi colleghi di Busto Arsizio, ha arrestato l’ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi , l’ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni, entrambi ai domiciliari, e il dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale (in carcere).In un filone dell’ Indagine ‘Mensa dei Poveri’ l’ordinanza è stata firmata dal gip Raffaella Mascarino e chiesta dai pm ...

