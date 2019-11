La Sinistra che non parla a chi ha paura è morta

Spagna - per Sanchez e il Psoe una vittoria di Pirro. Sinistra lontana da maggioranza - ultradestra di Vox è terza forza : Il lancio dei dadi non ha dato il risultato sperato: il ritorno alle urne voluto da Pedro Sanchez non solo ha visto i socialisti perdere consensi rispetto allo scorso 28 aprile (crica seicentomila voti in meno), ma di fatto rende assai più difficile al premier uscente formare un esecutivo in grado di superare la fiducia della Camera - per non parlare poi di governare il Paese. L`esito del voto infatti vede il possibile blocco di Sinistra ...

Vittorio Feltri sull'avanzata di destre e sovranismo : "Perché la Sinistra sta morendo" : Il voto in Spagna, il quarto in quattro anni, segna soprattutto l'avanzata dell'ultra-destra sovranista di Vox. Un botto clamoroso. Un trend che però è globale. La destra sovranista o affine al sovranismo avanza ovunque: dall'Italia alla Germania, dagli Stati Uniti al Sudamerica. E una sintesi relat

La scommessa fallita di Sanchez Ostaggio della Sinistra radicale : Poteva, anzi doveva, essere un rischio calcolato. Ma l'intransigenza di Pedro Sanchez dopo le scorse elezioni politiche di aprile ed elezioni europee di maggio si è rivelata essere una buona mano giocata male Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini : "La Sinistra parla di operai e fabbriche con il Rolex al polso" : Matteo Salvini dà una legnata alla sinistra nella rossa Emilia Romagna dove si trova per la campagna elettorale. "La sinistra parla di operai e fabbriche con il Rolex al polso", sbotta il leader della Lega durante un comizio a Ferrara. "Stamattina a Carpi siamo arrivati alla vecchia maniera, alla le

Elezioni regionali 2020 - Emilia-Romagna coraggiosa : ecco la lista di Sinistra animata da Schlein ed Errani che appoggerà Bonaccini : “Emilia-Romagna coraggiosa”. È questo il nome della lista a sinistra del Partito Democratico che sosterrà Stefano Bonaccini alle prossime Elezioni regionali del 26 gennaio. Un progetto presentato sabato pomeriggio a Bologna, davanti a quasi mille persone. Ad animare il progetto sono l’ex europarlamentare Elly Schlein, l’ex presidente della Regione e oggi senatore di Liberi e Uguali Vasco Errani, il capogruppo di sinistra italiana in ...

Lamorgese difende il memorandum sulla Libia e promette modifiche. Ma a Orfini e alla Sinistra non basta : Se è vero che oggi a Montecitorio il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, si è presentato in aula, mettendoci la faccia e illustrando in aula il nuovo memorandum che ha intenzione di sottoporre alla Libia, è altresì vero che nei punti annunciati non è presente la discontinuità che hanno chiesto a più riprese quei parlamentari del Pd, di sinistra italiana, Italia Viva e radicali ...

La Sinistra in Occidente è finita? Forse qualche segnale di rinascita c’è : La sinistra in Occidente è finita? È una domanda che si fanno in molti, ed è stato uno dei punti discussi da alcuni dei massimi esperti mondiali di politica come il filosofo americano Michael Walzer, il sociologo inglese Michael Rustin, la politologa Sheri Berman e altri al 900fest, quest’anno con il titolo La socialdemocrazia è morta?. Simbolico anche il luogo in cui si è svolto il festival: Forlì, città romagnola storicamente rossa e ora ...

Sondaggio di Ilvo Diamanti : "Il Centro non esiste più - cala anche l'ala Sinistra di ben 7 punti" : Il Centro, quella sfumatura che non può essere considerata né Destra né Sinistra, è morto. Parola di Ilvo Diamanti che sulle pagine di Repubblica parla di un Paese poco moderato. Dopo il declino politico di Forza Italia e di conseguenza quello di Silvio Berlusconi sono sempre meno le persone che si

Pietro Senaldi : "E' la Sinistra che fomenta sempre il razzismo. I picchi si sono avuti con D'Alema e Prodi" : Il Pd esulta per la commissione parlamentare contro il razzismo, approvata mercoledì con i voti della maggioranza e l' astensione del centrodestra, ma ha poco di cui rallegrarsi. Se la commissione lavorerà bene infatti non potrà che giungere alla conclusione che i principali responsabili del razzism

Achille Occhetto ridicolizza Zingaretti : "Nuovo nome per il Pd? Come si dovrebbe chiamare". Sinistra addio : La rivoluzione annunciata del Pd? Solo un "trucco". Achille Occhetto, intervistato dal Fatto quotidiano, di cambi di rotta è un esperto avendo guidato la transizione dolorosissima dal Pci al Pds a inizio anni Novanta. E forse per questo mette alla berlina il segretario dem Nicola Zingaretti: "Se si

Come si potrebbe chiamare per Occhetto un nuovo partito di centroSinistra : “Se si punta solo sul nome, il cambiamento si trasforma in un'opera di cosmesi, di maquillage. Invece serve una grande discussione collettiva su cosa debba essere la sinistra oggi”. In un'intervista a Il Fatto Quotidiano, l'ex segretario del partito comunista italiano, il Pci, e che trent'anni fa fondò il partito democratico della sinistra, dice che oggi c'è bisogno “di un'azione molto più profonda: una rifondazione del campo della sinistra e ...

Vittorio Feltri contro la Sinistra : "Ecco qual è il loro cancro che ci uccide" : Un elogio indiretto del capitalismo e un colpo di cannone contro la sinistra. Questo, in sintesi, l'ultimo tweet di Vittorio Feltri. Il direttore di Libero dice la sua su Twitter, dopo aver sottolineato negli ultimi giorni come, primo, la sinistra sta lentamente sparendo e, secondo, che questa "spar

Impedire un altro Colle di Sinistra Cdx - voto locale decisivo perché... : In due anni la geografia politica delle Regioni italiani è cambiata radicalmente. Nel 2017 il Centrosinistra a guida Pd guidava 16 amministrazioni contro le 3 del Centrodestra (in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano i presidenti sono dei partiti autonomisti e delle... Segui su affaritaliani.it