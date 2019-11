La sfida Ford-Ferrari rivive in un gran biopic

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019) Maurizio Acerbi di James Mangold con Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe, Remo Girone Tutto nacque dal tentativo di HenryII di comprare la, il marchio sportivo vincente, un ritorno d'immagine fondamentale per l'azienda da lui posseduta. Era il maggio del 1963 quando Lee Iacocca, incaricato di concludere l'acquisizione, si trovò l'aut aut di Enzo(«o lamantiene la sua autonomia nelle decisioni da prendere nell'ambito del reparto corse, o non se ne fa niente») e la trattativa saltò. Anon andò giù, tanto da non badare a spese, investendo in un team di ingegneri e designer per scalzare il Cavallino Rosso dall'abituale gradino più alto della 24 ore di Le Mans. Era il 1966. Il film, diretto ottimamente da James Mangold, racconta tutto questo e molto di più. È, prima di tutto, una storia di amicizia. Quella tra Carroll Shelby (un ...

