La Roma rinnova la partnership con RomaEst

Il ministro Dario Franceschini ha rinnovato gli incarichi dei direttori degli Uffizi - del Museo di Capodimonte e della GNAM di Roma : Il ministro per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini ha rinnovato gli incarichi di tre direttori di musei italiani: il tedesco Eike Schmidt agli Uffizi di Firenze, il francese Sylvain Bellenger al Museo di Capodimonte di Napoli e Cristiana

Fiorentina : Castrovilli rinnova e si pensa a Berge - la Roma seguirebbe Mandzukic e Hysaj : Nonostante siamo ancora ad ottobre non si fermano mai le voci riguardanti movimenti di calciomercato. La nuova Fiorentina di Commisso e della Roma di Pallotta, due squadre accomunate da una presidenza americana, ma con origini italiane (Commisso è calabrese, Pallotta è nato a Teramo da genitori italiani), sarebbero entrambe già particolarmente attente a come muoversi in vista della riapertura della finestra di mercato di gennaio. Fiorentina: i ...

Roma - rinnovata la partnership con il Gruppo San Raffaele : partnership Roma Gruppo San Raffaele. Il Gruppo San Raffaele sarà official partner dell’AS Roma anche per le stagioni calcistiche 2019-20 e 2020-21. L’annuncio è arrivato in occasione della visita che Aleksandar Kolarov ha voluto fare presso il reparto pediatrico dell’IRCCS San Raffaele Pisana. La presenza del giocatore, accompagnato dal presidente del Gruppo, Carlo Trivelli, ha […] L'articolo Roma, rinnovata la partnership con il ...