La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per i due statunitensi accusati

Attacco nave italiana in Messico : procura di Roma apre fascicolo con reato pirateria : Roma – La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine con il reato di pirateria (come previsto dal codice di navigazione) in merito all’Attacco di 7/8 pirati nel Golfo del Messico ai danni della nave italiana ‘Remas’, che ha prodotto due feriti da colpi d’arma da fuoco. I pirati, arrivati su due barchini veloci, dopo essere saliti sulla nave hanno aperto il fuoco contro l’equipaggio e fatto razzia a ...

Iraq : procura Roma indaga su ferimento soldati italiani : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per fare luce sull'attentato avvenuto in Iraq, dove sono rimasti feriti cinque soldati italiani.

Mondo di mezzo - via libera da procura di Roma : revocato il carcere duro a Carminati : Niente più carcere duro per Massimo Carminati. Col parere positivo della Dda di Roma e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è stato revocato il 41 bis all’ex terrorista nero, uno degli imputati principali del processo Mondo di mezzo. Lo si apprende in ambienti del ministero della Giustizia. La decisione è una probabile conseguenza della pronuncia della Corte di Cassazione che ha fatto cadere per Carminati l’accusa di ...

Roma - bimbi accusano la maestra di sostegno : «Maltratta la nostra compagna disabile». La procura indaga : I bambini accusano la maestra, e scatta l?indagine della Procura: accade in una scuola di Roma, dove alcuni bambini di quinta elementare hanno raccontato ai genitori di presunte angherie da...

Fisco - false fatture per cento milioni di euro : la procura di Roma indaga su 650 persone : Seicentocinquanta indagati, tre anni e mezzo di indagini, centinaia di conti bancari controllati per operazioni sospette con il coinvolgimento di aziende Romane ma anche del Nord Italia. E’ quanto emerso dall’operazione Easy Money, coordinata dalla procura di Roma ed eseguita dai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, che ha portato al sequestro di 20 milioni di euro e 21 misure interdittive per false fatture, riciclaggio e ...

Roma - furbetti della raccolta dei rifiuti/ Video Le Iene : procura apre inchiesta : La Procura di Roma indaga sui furbetti della raccolta rifiuti dopo il servizio de Le Iene con Filippo Roma: 'sospetta fattispecie fraudolenta'.

Rifiuti Roma - le Iene : “Frode nella raccolta”. Esposto della Raggi - la procura indaga : La sindaca Virginia Raggi ha presentato un Esposto in procura a Roma su una presunta truffa per la mancata raccolta Rifiuti di alcune attività commerciali, come bar e ristoranti. L’Esposto del Campidoglio arriva dopo la segnalazione della trasmissione televisiva Le Iene: secondo quanto denunciato dai giornalisti di Mediaset, alcuni operatori della società Roma Multiservizi, società appaltatrice di Ama, fingono solo di ritirare i Rifiuti ...

Il Papa nomina l’ex procuratore di Roma Pignatone presidente del tribunale Vaticano : l’ex procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, è stato nominato da Papa Francesco presidente del tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Pignatone prende così il posto del precedente presidente Giuseppe Dalla Torre. L'articolo Il Papa nomina l’ex procuratore di Roma Pignatone presidente del tribunale Vaticano proviene da Il Fatto Quotidiano.

Si riparte da zero per il dopo Pignatone : il Csm azzera l'iter per la nomina del procuratore di Roma : Tutto da rifare per il dopo Pignatone. L’iter della nomina del nuovo procuratore di Roma, infatti, ripartirà da zero. Sono stati stracciati gli atti sui quali erano stati avanzati i dubbi della procura di Perugia che indaga sulle nomine pilotate delle procure rimaste vacanti. Il Csm ha, infatti, revocato gli atti compiuti nella seduta del 23 maggio, pochi giorni prima che venisse a galla l’inchiesta su Luigi Spina, indagato ...

procura di Roma - il Csm parte da zero sulla nomina del procuratore capo : Il Csm riparte da zero sulla nomina del Procuratore di Roma. La V Commissione del Csm nella seduta di oggi ha revocato le tre proposte per l’incarico di Procuratore della Repubblica di Roma, formulate dalla Commissione lo scorso 23 maggio. Proposte su cui si erano addensate ombre, dopo che era esploso il caso dell’ex consigliere del Csm Luca Palamara, finito sotto inchiesta a Perugia per corruzione. L’istruttoria della pratica riprenderà la ...