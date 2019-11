La bioplastica di origine marina vince l’International James Dyson Award 2019

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) La 15° edizione delsi distingue dalle precedenti per il maggior numero di partecipanti femminili mai registrato in tutte le 27 nazioni coinvolte. Per l’azienda sono quindici anni di impegno a favore della promozione di progetti ingegneristici e di design innovativi. La vincitrice di quest’anno è la ventiquattrenne Lucy Hughes dall’Università del Sussex (Regno Unito). Lucy, prova a risolvere il problema della plastica monouso e, contemporaneamente, quello dell’inefficienza di alcuni processi di smaltimento, sfruttando i resti di pesce per creare una plastica alternativa,Tex.Tex è unagenerata da resti di pesce, normalmente destinati a discarica o inceneritore, e alghe rosse, una risorsa naturale locale. Si tratta di un materiale in fogli flessibili e traslucidi, ideali per la produzione di imballaggi monouso. Aspetto a parte, non ci sono ...

