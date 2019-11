Kikò e Ambra accusano Gaetano | l’ex Giulia attacca la prof | “Finge dall’inizio”

Pomeriggio 5 - Gaetano Arena : "Kikò Nalli ed Ambra Lombardo non mi parlano più" (video) : prosegui la letturaPomeriggio 5, Gaetano Arena: "Kikò Nalli ed Ambra Lombardo non mi parlano più" (video) pubblicato su Gossipblog.it 14 novembre 2019 18:38.

Ambra e Gaetano - il bacio sarebbe vero! Kikò nei guai? Ecco perché : Ambra e Gaetano il bacio sarebbe vero. Kikò Nalli potrebbe finire in tribunale. Ecco cosa sta succedendo Ambra, Gaetano e Kikò, che caos tra questi tre personaggi! Ultimamente sta accadendo il finimondo, a causa di una paparazzata che ci mostra l’ex professoressa scambiarsi un bacio con il modello napoletano che ha conosciuto sotto il tetto […] L'articolo Ambra e Gaetano, il bacio sarebbe vero! Kikò nei guai? Ecco perché proviene da ...

Kikò e Ambra - le reazioni dopo l’uscita dello scatto del bacio con Gaetano : Kikò Nalli e Ambra, arrivano le reazioni della coppia dopo l’uscita dello scatto del bacio tra la Lombardo e Gaetano Arena Le tanto chiacchierate e attese paparazzate tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo sono state divulgate nelle scorse ore dal settimanale Diva e Donna. Poco fa è giunta la reazione di Kikò Nalli e della […] L'articolo Kikò e Ambra, le reazioni dopo l’uscita dello scatto del bacio con Gaetano proviene da Gossip e ...

Ambra Lombardo : Kikò Nalli pubblica la prova del finto scoop : Kikò Nalli pubblica la prova che scagiona Ambra Lombardo dallo scoop con Gaetano Arena Ambra Lombardo sarebbe stata incastrata dal paparazzo Alex Fiumara. A parlare, questa volta, è Kikò Nalli che ai microfoni di Libero, attraverso Francesco Fredella, giornalista e opinionista di Pomeriggio 5, ha pubblicato un video che prova che le foto pubblicate qualche ora fa, che mostrerebbero Ambra baciare Gaetano Arena per le strade di Milano, sono ...

Grande Fratello - Kiko Nalli e la verità sul bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena : "Guardate le bocche..." : Il settimanale Diva e donna pubblica stamattina alcune foto dove si vede un presunto bacio tra Ambra Lombardo (fidanzato di Kiko Nalli) e Gaetano Arena. Ma Kiko, ex concorrente del Grande Fratello, dopo quegli scatti decide di rompere il silenzio con Libero tuonando così: "È uno scoop finto. Oggi tu

Pomeriggio 5 - il triangolo di fuoco Kiko-Ambra-Gaetano. Una fonte segreta : "Pronte le foto del bacio" : Una nuova bomba sta per esplodere. Ed è pronta ad infiammare, ancora una volta, il triangolo di fuoco. Al centro di tutto ci sono Kiko-Ambra Lombardo-Gaetano Arena. Le foto tanto attese del bacio tra Ambra e Gaetano di cui si parla da giorni, secondo le nostre spifferate, saranno pubblicate domani (

“Le cose stanno così”. Ambra Lombardo alla fine lo dice : il suo rapporto con Gaetano Arena (e Kikò Nalli) alla luce del sole : Da quando la loro stria è uscita allo scoperto fuori dalle porte del Grande Fratello, Ambra Lombardo e Kiko Nalli sono stati costantemente al centro delle chiacchiere. Un po’ per la differenza di età. Un po’ per la bellezza di Ambra Lombardo, sotto gli occhi di tutti. Un po’ per il nome pesante della ex moglie di Kiko, quella Tina Cipollari opinionista di Uomini e Donne che, seppure in scelta condivisa, forse non ha digerito del tutto l’addio ...

Kiko Nalli ospite a Pomeriggio Cinque : domani le foto del bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo : L'ex gieffino è intervenuto nel talk show della D'Urso per difendere la sua fidanzata ma in tanti smentiscono che possa trattarsi di una semplice paparazzata.

Kikò Nalli : "Ambra Lombardo non mi ha tradito con Gaetano Arena" : Nonostante la saracinesca del Grande Fratello sia abbassata, i suoi protagonisti continuano a far parlare di loro con le ospitate nei programmi del daytime di Canale 5: a tenere banco in questi giorni è il triangolo Kikò Nalli - Ambra Lombardo - Gaetano Arena.I primi due sono una coppia dalla fine del padre di tutti i reality show, con l'ex visagista di Detto Fatto che le ha presentato i parenti e forse anche l'ex moglie Tina Cipollari. Il ...

Ambra - Kikò tradito? L’ex di Arena e la Morali spifferano - Nalli furioso : Ambra Lombardo e Gaetano Arena: Kikò contro tutti per difendere la sua relazione Nel salotto di Barbara d’Urso si torna a parlare del presunto flirt tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena. In esclusiva a Pomeriggio Cinque è intervenuto il diretto interessato della storia, Kikò Nalli. L’ex gieffino continua a difendere la sua storia con Ambra, […] L'articolo Ambra, Kikò tradito? L’ex di Arena e la Morali spifferano, Nalli ...

Pomeriggio 5 di fuoco da Barbara d'Urso : il triangolo amoroso tra Kikò - Ambra e Gaetano si fa rovente : Notizia "choc choc", come dice la d'Urso. Nel suo salottino di Pomeriggio 5 arriva il tanto atteso Kikó, compagno di Ambra ed ex gieffino (oltre che ex marito di Tina a Cipollari). Le foto scoop riguardano il presunto tradimento che ci sarebbe stato tra Ambra e Gaetano Arena (anche lui ex concorrent

A Pomeriggio 5 : Kikò Nalli Infuriato Difende Ambra Lombardo! : A Pomeriggio 5 Kikò Nalli non crede al tradimento della sua compagna con Gaetano Arena anche se presto potrebbero uscire le immagini. Ecco cosa è successo in diretta da Barbara D’Urso! Ormai è diventato uno dei gossip più caldi del momento. Ambra Lombardo e Gaetano Arena, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello 16 hanno davvero avuto una storia, che forse è durata pure poco? A farlo sospettare sono tanti atteggiamenti, ma più di tutti ...

Kiko Nalli smentisce il flirt tra Ambra e Gaetano Arena : Quando inventate finti flirt fateli credibili : La vicenda della presunta relazione clandestina tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo sta solleticando il gossip delle ultime ore. Dopo le dichiarazioni dei paparazzi a dello stesso Arena a Pomeriggio5, nelle scorse ore è intervenuto Kiko Nalli, attuale fidanzato ufficiale dell'ex insegnante siciliana. “Ma almeno Quando inventate finti flirt fateli credibili. Appena smesso di ridere, torniamo a lavoro”, ha detto Kiko Nalli con evidente riferimento ...

Kikò Nalli dice la sua sul presunto flirt tra Ambra e Gaetano : Ambra Lombardo, Kikò Nalli la difende dal flirt con Gaetano Arena: “Finti scoop!” Kikò Nalli ha deciso di difendere la sua compagna Ambra Lombardo dalle recenti accuse di tradimento. L’ex marito di Tina Cipollari sembra non credere a una sola parola del paparazzo Alex Fiumara che ha accusato la bella professoressa di aver tradito l’hairstylist con Gaetano Arena, anche lui ex concorrente del Grande Fratello di Barbara ...