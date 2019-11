Khimki-Olimpia Milano oggi | Eurolega basket | orario d’inizio | come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) Si giocal’incontro dell’ottava giornata di2019-2020 traMosca e, che assume, nei fatti, il ruolo di gara che apre questa nuova due giorni continentale. L’arriva da leader, in coppia con il Barcellona, della classifica di questa regular season con quattro giornate in più, dato il nuovo format a 18 squadre, ma nel quartetto a una vittoria di distanza c’è proprio la formazione moscovita, che ha ancora in Alexey Shved la sua star incontrastata, con 20.86 punti di media (gli stessi di Nando De Colo), 5.86 assist (terzo miglior dato della competizione) e il 94% in lunetta (più alta percentuale dell’). Da tre punti il maggior pericolo è Devin Booker, che viaggia con il 64.29%. L’dovrà fare a meno di Arturas Gudaitis per un mese, e di Amedeo Della Valle. Nella scorsa stagione fu doppia vittoria ...

