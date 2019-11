Juve | nuovo acquisto da urlo | Ecco chi arriva ora alla corte di Maurizio Sarri

Mercato Juventus - colpo basso di Paratici : il nuovo rinforzo arriverà dal Napoli : Mercato Juventus- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus starebbe seguendo molto attentamente gli sviluppi della situazione interna del Napoli. Tre possibili addii in casa partenopea, con Mertens e Callejon possibili cessioni imminenti del Mercato di gennaio. Detto questo, occhio anche al pressing della Juventus su Allan. Il centrocampista brasiliano, inseguito anche da Inter e PSG, piace particolarmente a ...

Kumbulla Juventus - Paratici piglia tutto : nuovo look in difesa - i dettagli : Kumbulla Juventus- Come riportato dai colleghi di “Goal.com”, la Juventus starebbe monitorando molto attentamente le gesta di Kumbulla, centrale difensivo del Verona, autentica rivelazione di questo inizio di stagione. Prestanza fisica, forte personalità e grande determinazione. Il centrale del Verona avrebbe catturato l’attenzione di Paratici, il quale potrebbe bussare alla porta dei veronesi per chiedere le prime ...

Juventus-Milan - Sarri sostituisce di nuovo Cristiano Ronaldo : la reazione del portoghese è stizzita [VIDEO] : L’allenatore bianconero ha deciso di sostituire prima dell’ora di gioco il portoghese, direttosi immediatamente negli spogliatoi senza fermarsi in panchina Prima la sostituzione contro la Lokomotiv Mosca, adesso quella con il Milan. Maurizio Sarri rinuncia ancora una volta a Cristiano Ronaldo, richiamandolo in panchina intorno all’ora di gioco e mandando in campo Paulo Dybala. Una scena che si ripete quattro giorni dopo ...

Live Juventus-Milan 1-0 Dybala sblocca il risultato - bianconeri di nuovo in vetta : E' la super sfida dello Stadium tra Juventus e Milan a chiudere il programma della 12a giornata di campionato. Sulla carta, valutando l'attuale stato di forma delle due compagini, è...

Juventus - Douglas Costa cambia tutto : il nuovo piano di Sarri - che novità! : Una prestazione da autentico protagonista e Juventus qualificata con due turni d’anticipo agli ottavi di finale di Champions League. Douglas Costa si è caricato sulle spalle i bianconeri trascinandoli al successo contro il Lokomotiv Mosca con una giocata d’assoluto fuoriclasse. Giocata che potrebbe smuovere totalmente i piani di Sarri in vista del futuro. Come confermato dallo stesso tecnico bianconero, la Juventus punterà dritta sul ...

Calciopoli - per il Coni inamissibile il nuovo ricorso della Juve sullo scudetto 2006 : Con decisione pubblicata in data 6 novembre 2019, dopo quella emessa dal Collegio di Garanzia presso il Coni lo scorso 6 maggio nonché quelle del Tribunale e della Corte di Appello Federale Nazionale della FIGC rispettivamente in data 11 luglio e 6 agosto 2019, le Sezioni Unite dello stesso Collegio di Garanzia presso il Coni (presieduto da Franco […] L'articolo Calciopoli, per il Coni inamissibile il nuovo ricorso della Juve sullo ...

Mercato Juventus - sorpresa : i soldi di Bentancur per il nuovo regista del futuro! : Mercato Juventus- Secondo quanto rivelato dalla stampa inglese, la Juventus sarebbe pronta a valutare il possibile sacrificio di Bentancur per puntare con forte decisione su Tonali. Il centrocampista del Brescia, ora come ora, rappresenta il sogno di Paratici in vista del prossimo futuro. 50 milioni la valutazione del giocatore fatta dal presidente Cellino, i bianconeri valuteranno con la dovuta calma il da farsi. Mercato Juventus, Tonali play ...

Calciomercato Juventus - possibile nuovo 'colpo alla Pogba' : è Chong dello United (RUMORS) : La Juventus ha dimostrato - nell'ultimo Calciomercato estivo e non solo - come l'idea sia quella di investire su giovani di qualità, che siano pronti per il presente ma che diventino dei riferimenti soprattutto in futuro: gli acquisti di De Ligt, Demiral, Pellegrini e Romero per la prima squadra e Mota Carvalho, Han e Rafia per l'under 23 ne sono la dimostrazione. Inoltre, a gennaio potrebbe arrivare un giovane centrocampista offensivo ...

Il derby di Torino lo decide De Ligt - Juventus di nuovo in testa alla classifica : Il derby della Mole, valevole per l'11a giornata di Serie A, è stato vinto dalla Juventus. I bianconeri riescono ad avere ragione del per 1-0, grazie alla rete al 70° minuto di De Ligt. Il difensore olandese, segna cosi la sua prima rete italiana: le sue prestazioni sono in netto miglioramento rispetto alle prime giornate di campionato. La Juventus vince il derby, decide una rete di De Ligt Nel primo tempo la partita è bloccata, nessuna delle ...

Juventus - assalto al gioiello dello United : nuovo colpo alla Pogba : Juventus – Fabio Paratici ha messo gli occhi su Tahith Chong, esterno offensivo del Manchester United con il contratto in scadenza al 30 Giugno 2020. Nonostante reiterati tentativi di rinnovo, Red Devils e giocatore non hanno ancora trovato l’accordo per un’estensione contrattuale. Juventus, Chong nel mirino: possibile colpo alla Pogba La Juve ha fiutato il colpo e si è inserita prepotentemente sul ragazzo, con la speranza di ...

Calciomercato Juventus : si prova un nuovo scippo allo United : Calciomercato Juventus: la società sta provando di portare a termine un nuovo affare alla “Pogba”. E’ ancora nella memoria dei tifosi bianconeri l’affare che portò Paul Pogba alla Juventus con una vere propria beffa consumato ai danni del Manchester United, ma in vista della stagione 2020/2021 la Juve sta provando a bissare il colpo. Tahith Chong, 19enne esterno offensivo del Manchester United, potrebbe infatti ...

Mercato Juventus - colpo Paratici : nuovo parametro zero dallo United! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a puntare con forte decisione su Chong, esterno offensivo olandese, class 1999, attualmente in forza al Manchester United. Contratto in scadenza e possibile affondo bianconero per cercare di strappare il giovane talento alla compagine inglese. Paratici proverà ad imbastire la potenziale trattativa già dai prossimi mesi, ...

Juve al fotofinish - rigore CR7 ed è di nuovo in testa : La Juventus soffre, ma all'ultimo secondo batte 2-1 un ottimo Genoa e si riprende la vetta della classifica. Decisivo un calcio di rigore di Cristiano Ronaldo a tempo ormai scaduto, infilato alla destra di un ottimo Radu. Una punizione eccessiva per il Genoa, costretto a giocare per quasi 40' in inferiorita' numerica per l'espulsione di Cassata, riequilibrata da quella di Rabiot nel finale di partita. Sfida emozionante e ricca di colpi di scena, ...

Calciomercato Juventus - asse caldo Torino-Milano : nuovo affare col Milan : Calciomercato Juventus – Dopo gli affari Bonucci, Caldara e Higuain, Milan e Juventus potrebbero tornare a trattare. Da sempre le squadre italiane vengono accostate a scambi o operazioni: una di queste potrebbe riproporsi a gennaio. asse di mercato per gennaio. Potrebbe essere riassunto così quello che potrebbe succedere quando il Calciomercato riaprirà i battenti. Infatti gli ottimi rapporti tra Juventus e Milan potrebbe portare alla ...